Ryunosuke Sato (Valencia CF): "Ya sé lo que Corberán espera de mí"

Ryunosuke Sato, primer japonés en el primer equipo del Valencia CF, ha sido presentado en sociedad esta mañana en el palco VIP del estadio de Mestalla. Centrocampista de 19 años, el nipón ex del FC Tokyo es una de las mayores promesas del fútbol de su país, razón por la que ha vestido la camiseta de la selección absoluta en cinco ocasiones. De hecho, Sato estaba en la prelista inicial del seleccionador, Hajime Moriyasu.

En la rueda de prensa, el joven japonés ha confesado que antes de aterrizar en España, mientras culminaba su contratación como blanquinegro para las próximas cinco temporadas, ha tenido contacto con el entrenador del equipo, Carlos Corberán. "Antes de venir he tenido contacto con el entrenador. Ya sé lo que él espera de mí. Además, estos días estoy sintiendo la confianza del técnico e iremos avanzando juntos", afirmó.

Ryunosuke Sato, durante su presentación / JM LOPEZ

Lo cierto es que Sato precisará de la colaboración tanto del staff técnico como de los compañeros para que su integración a una nueva cultura sea lo más rápida posible. Una comunicación fluida puede influir positivamente no solamente en su adaptación a la ciudad, el club y la competición, sino de modo especial a su comportamiento sobre el campo con el objetivo de que pueda mostrar las virtudes que han permitido al Tokyo traspasarlo por una cantidad cercana a los cuatro millones de euros.

Según ha explicado el propio jugador, sus posiciones favoritas en el campo son las de '8' y '10' con una clara vocación ofensiva, aunque también se siente cómodo en los extremos. En especial, en el izquierdo. ¿Qué es lo que quiere Corberán de él? ¿Qué le ha pedido en esas primeras conversaciones?

Futbolista de versatilidad con Kagawa y Kubo como referentes

"Corberán espera de mí que pueda crear la jugada, esa jugada que conecta con el gol. Que aporte mi versatilidad en la creación ofensiva, esos son los puntos que valora", responde el japonés. Es decir, asistencias y pases decisivos.

Por los vídeos que llegan de Jaón y por cómo se presenta, Sato es un medio ofensivo de similares características a las que ofreció durante años en Europa su ídolo, Shinji Kagawa. "Era mi ídolo desde pequeño, mi objetivo a perseguir. He hablado con él, me ha felicitado y me ha animado mucho. Con Kubo no he podido hablar lamentablemente", dijo.

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Por último, sobre el hecho de que hasta hoy han sido pocos los japoneses que han triunfado en el fútbol español, Sato no le da relevancia al país de procedencia, sino a lo que puerde ser y llegar a ser como futbolista, así como al trabajo y a los procesos de adaptación, para dar su mejor versión. Un camino en el que tiene la referencia positiva del jugador de la Real Sociedad Take Kubo. "Se dice que LaLiga es para los jugadores japoneses es un poco difícil, pero qué más da que sea japonés. Lo importante es trabajar mucho, adaptarme bien, hablar el idioma. Kubo está dando resultados y es la estela a seguir, me gustaría ser como él dando los mismos resultados", concluyó.