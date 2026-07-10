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Luis Milla confiesa su pasión por el Valencia CF tras fichar por el Como

El mediocentro del Como ha dado una entrevista para Dazn y ha destacado que al equipo que más cariño ha tenido es al Valencia CF por su infancia

Lo que faltaba en el Coliseum: vienen a por Luis Milla y será difícil decir que no

Lo que faltaba en el Coliseum: vienen a por Luis Milla y será difícil decir que no

Jaume Puig

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Javier Pancho

Luis Milla se ha marchado al Como donde jugará la Champions League con el entrenador Cesc Fábregas. Hoy ha dado una entrevista para Dazn donde ha hablado de muchos temas, pero el que más ha sorprendido ha ido dirigido al Valencia.

Luis Milla, una de las grandes amenazas del Getafe

Luis Milla, una de las grandes amenazas del Getafe / EFE

Se le ha preguntado por cuál era su equipo de pequeño porque su padre, Luis Milla jugó en el conjunto valencianista durante cuatro años, desde la 1997 a 2001. El ex del Getafe ha comentado, "el equipo que más he tenido cariño y de corazón ha sido el Valencia porque mi infancia fue allí".

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Cuando su padre jugaba en el Valencia, él estaba en las inferiores del Valencia de ahí el cariño que le guarda al club. Llegó en el verano 1997, junto a Jorge Valdano que le dio la oportunidad de recalar en Valencia. Disputó 105 partidos en Mestalla, jugando Champions y Europa League.

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