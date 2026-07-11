Albert Puig, el entrenador que apostó por Sato con 16 años: "Ryu es diferencial con el balón, y en Valencia lo van a disfrutar"

Antes de convertirse en el nuevo fichaje del Valencia CF, Ryunosuke Sato era un juvenil de 16 años que llegó a la pretemporada del Tokyo FC para completar plantilla. El entrenador que decidió hacerle debutar en Copa, casi sin pensárselo dos veces, fue Albert Puig, ocho años en las categorías del Barcelona y cuatro al frente de la Masia antes de hacer carrera en Estados Unidos y Japón. Con él habla SUPER de aquel debut, del jugador en el que se ha convertido y de lo que le espera en España.

Para quien no te conozca, ¿quién es Albert Puig y cómo empieza tu carrera en los banquillos?

Mi centro está en la formación. Hice ocho años en el Barcelona, cuatro de ellos como director de la Masia, en los años que se ficharon a Lamine y todos estos, que hoy en día forman parte del primer equipo. Después me fui a Estados Unidos, primero como ayudante en la MLS, en el New York City con Domènec Torrent, y luego cuatro años como primer entrenador en Segunda y en Primera División de Japón, en Tokio, donde llegué a dirigir unos 200 partidos.

¿Cómo te llegó la oferta para entrenar en Tokio?

Yo ya llevaba dos temporadas en el Niigata, un club del norte de Japón, en Segunda División. Cambiamos la mentalidad del equipo, empezamos a tener más el balón, a jugar de otra manera, y a la gente le gustó. Nos fue bien. En paralelo tenía un tema familiar, mi hija estaba en un colegio internacional, y encajó con la oferta de Tokio, que llegó en 2022 para dirigir ya en Primera División.

Allí haces debutar a Ryunosuke Sato con apenas 16 años. ¿Qué viste en él?

Fue mi segunda temporada allí. En cada pretemporada te suben tres o cuatro juveniles para completar plantilla, y uno de ellos era Sato. La primera vez que tocó el balón me sorprendió lo mucho que tenía de estilo Masia, el típico jugador de dominio y protección de balón, toque fino que formamos en el Barcelona. En Japón no suele haber ese tipo de jugador. Al año siguiente hablé con el club, con el director deportivo, y quedamos en subirlo 3 días a la semana a entrenar, ya en el primer partido de Copa nos fuimos a Cerezo y decidí ponerlo de titular. Es algo que nos pasa a los que venimos de la formación: cuando ves algo así, no hace falta esperar. Tenía 16 años, y unos 16 años de Japón no son los mismos que unos 16 años de aquí, allí maduran más tarde, futbolísticamente hablando. Pero dentro de todo hizo un muy buen partido, y sobre todo, cuando tenía el balón, le veía un aspecto diferencial.

En cada pretemporada te suben tres o cuatro juveniles para completar plantilla, y uno de ellos era Sato. La primera vez que tocó el balón me sorprendió lo mucho que tenía de estilo Masia, el típico jugador de dominio y protección de balón, toque fino que formamos en el Barcelona

¿Cómo definirías a Sato como jugador?

Lo que más destacaría es el toque de balón, y que era un perfil atípico para el tipo de jugadores que suele haber en Japón. El año anterior yo mismo había hecho debutar a otro chico de 18 años, uno más físico, que ahora juega en la Premier, pero me sorprendió por el físico, no por el toque. Lo habitual allí son perfiles extremos, verticales, de mucha presión. Que un chaval de 16 años ya tuviera ese concepto de pausa y esa protección del balón no era normal. Tiene muy buen pase entre líneas, rompe muy bien las líneas. Se dio la oportunidad y a jugar.

¿Y fuera de los terrenos de juego, cómo es Sato?

Es un trozo de pan. Muy educado, muy respetuoso, con una sonrisa que engancha. De comportamiento, un diez. Eso también lo van a disfrutar en Valencia, es un chico de un carácter maravilloso. Pero evidentemente ahora le toca lo importante, adaptarse a un fútbol competitivo como este.

Si tuvieras que hacer un símil con algún futbolista, ¿a cuál dirías que se parece más?

En mi época yo lo veía más como un 10. Lo puse en un 4-3-3, de interior con llegada, entre el 8 y el 10, dentro de un estilo con pivote y dos interiores, un estilo Barça. Sé que estos dos últimos años lo han reconvertido más a extremo, pero un extremo por dentro, con sus características, no uno rápido de uno contra uno. Para mí, su posición natural sigue siendo esa, entre el 8 y el 10, o de extremo que viene hacia adentro. Guardando muchísima distancia, tiene cosas de Pedri y algunas de Fermín. Es un Pedri más vertical, por la cultura japonesa, con buen dominio de balón, buenos pases, llegada, gol, y un buen chut como el de Fermín. Pero cuidado, eso salvando las distancias.

¿Lo ves capacitado para dar el salto a La Liga? ¿Crees que sorprenderá?

Eso no lo sabe nadie. Por calidad es evidente que la tiene. Pero el fútbol profesional se marca por otros aspectos: el rendimiento competitivo y la progresión, y ahí está la incógnita de cualquier jugador joven. Viene de un fútbol distinto, aunque ya lleva dos años jugando en Primera División japonesa, que no es poco. Pero va a una de las tres mejores ligas del mundo, y tendrá que adaptarse. Si el entorno tiene paciencia, tiene todo para ser un buen jugador. Es el mismo caso que vivió Takefusa Kubo, que ahora es titular en la Real Sociedad. Take no llegó directamente al primer equipo del Madrid, hizo su proceso. Todo esto depende mucho de él, y también de que el entrenador que lo tenga le dé la oportunidad, porque cometerá errores, como es normal a esa edad.

Guardando muchísima distancia, tiene cosas de Pedri y algunas de Fermín. Es un Pedri más vertical, por la cultura japonesa, con buen dominio de balón, buenos pases, llegada, gol, y un buen chut como el de Fermín

¿Qué aspecto debe mejorar Sato? ¿Cuál es su asignatura pendiente?

La realidad del fútbol de aquí, la competitividad real. El fútbol español es más de toma de decisiones, más táctico, de tener el balón, pero también muy, muy competitivo. Esa es la diferencia respecto a la liga japonesa, aquí, en una liga top, cada minuto cuenta y no se pueden cometer errores. Esa adaptación es su gran reto.

me alegré doblemente, porque es un chico tan encantador y tan cariñoso que da gusto verlo triunfar

Por último, ¿qué sentiste cuando te enteraste del fichaje de Sato por el Valencia?

Me alegré mucho, como cada vez que alguno de los cuatro o cinco chicos que he tenido en Japón da el salto a Europa. Y en este caso me alegré doblemente, porque es un chico tan encantador y tan cariñoso que da gusto verlo triunfar. Seguro que iré a verlo esta temporada.