Cenk Özkacar, el siguiente en la operación salida del Valencia CF

Baptiste Santamaría, al que esperan este domingo en Grecia para convertirse en nuevo jugador del PAOK de Salónica, ha arrancado con una operación salida en el Valencia CF que ha estado encallada. Desde el club se confía en que el capítulo de bajas pueda continuar la próxima semana con un nombre propio, el de Cenk Özkacar. El central turco, al que le restan dos años de contrato con la entidad de Mestalla, no entra en los planes del cuerpo técnico liderado por Carlos Corberán.

Desde hace tiempo, Cenk conoce sin rodeos que no cuenta. Por eso, la pasada temporada la pasó cedido en las filas del Colonia, con el que jugó 25 partidos de Bundesliga. Ahora, a su vuelta al trabajo de pretemporada en el Valencia la situación no ha cambiado ni un ápice. El jugador no forma parte del grupo de futbolistas con el que quiere reconstruir al equipo el entrenador, lo sabe y lo acepta. Los agentes del exjugador del Olympique Lyonnais se encuentran en la tarea de buscar un nuevo destino para él.

Una salida más compleja en lo económico que la de Santamaría

No obstante, la complejidad de la salida de Cenk es mayor que la de Santamaría, quien tenía solo un año más de contrato por delante. Además, por el mediocentro francés el Valencia apenas pagó por un traspaso que podía haberse ido hasta los dos millones de euros en el caso de haber cumplido determinados bonus por objetivos individuales y colectivos. Algo que no ocurrió. Las partes han llegado un acuerdo rápido de rescisión.

Por el contrario, los costes durante los últimos años en cuanto a Cenk Özkacar han sido mucho mayores para los de Mestalla. En junio de 2023 el Valencia anunció que ejercía la opción de compra del central por cinco millones de euros con un nuevo contrato hasta junio de 2028. La campaña anterior había jugado cedido como valencianista previo pago de medio millón. Ahora restan 24 meses de contrato entre Cenk y el Valencia. La rescisión sería cara y la opción preferente es la de un traspaso, aunque, si el asunto se alarga, tampoco se descartaría un nuevo préstamo como el de hace un año. Entonces, el Colonia apostó por el internacional turco. Concluido el curso 25/26, en cambio, y pese a haber sido utilizado en 25 partidos de liga, los germanos decidieron no ejercer la opción de compra que tenía un precio de alrededor dos millones.

Cenk no viajará a Girona mientras busca destino, Dani Raba sí lo hará

Lo positivo para el Valencia en este caso es la predisposición a colaborar en su salida del defensa turco de 25 años. Este viernes, al salir de las pruebas médicas de inicio de pretemporada, el futbolista decía lo siguiente: "Estamos esperando, ya todos lo saben, cuando una cosa no sale bien para dos partes... Entonces, buscaremos una solución". Dentro de esa solución está la decisión de que no viaje este lunes con el resto del grupo a la miniconcentración de pretemporada en Girona y pueda quedarse en València junto a personas de su confianza tratando de acelerar la búsqueda del club donde jugar en la campaña 2026/27.

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En la lista de descartes, el otro jugador que está marcado en rojo es Dani Raba, si bien, por ahora el jugador no está abierto de la misma manera a asumir su salida. El santanderino sí viajará con el grupo a tierras gerundenses, así como Arnaut Danjuma, André Almeida o Mouctar Diakhaby.