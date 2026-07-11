Meunier, eliminado del Mundial: la hora de cerrar el lateral derecho del Valencia CF

El Mundial 2026 ya es pasado para Thomas Meunier. El lateral derecho de Bélgica pretendido por el Valencia CF cayó eliminado este viernes de la Copa del Mundo en la derrota (2-1) de su selección a manos de España. Un escenario que favorece los intereses de la entidad de Mestalla. El club estaba pendiente de lo que sucediera en este partido de cuartos de final para acelerar el cierre de la operación. Con Menuier en casa, el Valencia ya puede activar la revisión médica y reducir el riesgo de que aparezcan otros clubes con propuestas mayores. Ha llegado la hora de cerrar el fichaje de Meunier.

El Valencia CF confía en que Meunier se convierta más pronto que tarde en el quinto fichaje de la temporada 26/27 después de las contrataciones de Guido Rodríguez, Aliou Dieng, Justin de Haas y Ryunosuke Sato, así como la renovación de Stole Dimitrievski. Su firma es hora la prioridad. La entidad de Mestalla ha convencido al lateral derecho a nivel económico y deportivo y ha hecho todo lo que estaba en sus manos para ficharlo, pero ahora queda lo más dificíl: cerrarlo definitivamente. El club es optimista y considera que Meunier es cuestión de tiempo.

Una vez cerrada la continuidad de Guido, la prioridad del Valencia es el lateral derecho ante las bajas de Thierry Rendall y Renzo Saravia, así como la lesión de larga duración de Dimitri Foulquier. Eliminado del Mundial, el fichaje del belga ha entrado en la recta final después de semanas de negociaciones en plena competición. El club confía en cerrar su incorporación si no hay ningún contratiempo de última hora, aunque la cautela es máxima con el mercado abierto. Hay que esperar un poco más. Si no se tuerce nada, Meunier llegará libre a la entidad de Mestalla después de que expirara su contrato con el Lille el pasado 30 de junio.

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Su Mundial

El internacional belga pretendido por el Valencia CF ha firmado un Mundial intermitente. El lateral derecho fue titular en los dos primeros encuentros del Mundial frente a Egipto (90') e Irán (58'). Sin embargo, comenzó en el banquillo en el último partido de la fase de grupos ante Nueva Zelanda. Desde entonces siempre fue suplente. Su momento estelar en la Copa del Mundo se produjo en la remontada de dieciseisavos de final contra Senegal con la asistencia de gol a Lukaku que abrió la remontada histórica. No tuvo minutos en la goleada de octavos sobre EEUU ni en la derrota frente a España de cuartos (el lateral derecho titular Castagne dio una asistencia).