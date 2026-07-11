Posible aplazamiento del Valencia - Betis, pendiente del último partido de cuartos del Mundial: Argentina - Suiza

La clasificación de España para las semifinales del Mundial 2026 tendrá un efecto inmediato en el calendario de LaLiga EA Sports. La presencia de numerosos futbolistas de clubes españoles en la recta final del torneo -semifinales, final y partido por el tercer puesto- obligará a aplazar varios encuentros de la primera jornada con el objetivo de respetar el mínimo de tres semanas de descanso que los futbolistas profesionales tienen marcado en el convenio colectivo de AFE (Asociación de Futbolistas Españoles).

Mientras la presencia de Francia y España, con numerosos internacionales en FC Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid, hace que sea prácticamente seguro que los tres partidos de estos equipos terminen retrasándose más allá del fin de semana del 14 al 16 de agosto, el aplazamiento del Valencia - Betis parece mucho menos probable.

Desde hace meses, LaLiga tenía previsto este escenario. El presidente del organismo, Javier Tebas, explicó en abril que todos los futbolistas afectados disfrutarían de las tres semanas de vacaciones y de las tres semanas de preparación que contempla el convenio firmado con la AFE, aunque ello obligara a modificar el calendario. "Se va a cumplir para todos los jugadores lo que establece el convenio colectivo. Va a haber tres semanas de descanso de los jugadores, según el último partido que jueguen en el Mundial y tres semanas de preparación. Hemos hecho un estudio y es muy fácil que podamos dividir la primera jornada en seis partidos hacia el 14 de agosto y otros 3 ó 4 en un miércoles entre semana en agosto. Entonces, la primera jornada estará dividida y todos los jugadores tendrán sus 21 días de vacaciones", decía el presidente de LaLiga tiempo atrás cuando se planteó el problema.

Baja el riesgo de aplazamiento en el Valencia - Betis

Es decir, la norma del convenio permitirá a los clubes perjudicados solicitar el aplazamiento, que sería concedido 'ipso facto'. La cuestión radica en saber si el Betis pedirá que el partido se retrase por un solo internacional, el argentino Giovani Lo Celso con el inconveniente de que calendario se le cargue en una de las dos semanas siguientes. De un modo u otro, en la madrugada de este domingo quedará claro finalmente si los verdiblancos pueden aferrarse a la posibilidad de pedir el retraso de la jornada 1 de LaLiga en Mestalla o no. Si Argentina se clasifica para las semifinales, podría hacerlo, ya que entre el final del Mundial, el 18 y 19 de julio -duelo por el tercer puesto y la final-, no habrá días suficientes hasta el inicio de la competición española para que el centrocampista zurdo dispusiese del mínimo de tres semanas de descanso. Por el momento, Lo Celso ha jugado 60 minutos en el tercer partido de la fase de grupos ante Jordania.

Argentina - Suiza, un Betis - Sevilla en el Mundial

Lo que es evidente es que la Sevilla futbolística estará pendiente del último partido de cuartos de final del Mundial 2026, el Argentina - Suiza. Queda claro que si pasa la Albiceleste sería el club verdiblanco el que podría jugar la 'carta' del aplazamiento en su partido de la jornada 1... pero si lo hacen los helvéticos sería su gran rival, el Sevilla FC, el que podría acogerse a ello, además con el doble de motivos. La entidad de Nervión cuenta con dos jugadores en la selección suiza: Rubén Vargas y Djibril Sow.

Un combinado suizo en el que también se encuentra, pese a no haber jugado todavía ni un minuto, el ya ex del Valencia Eray Cömert, quien acabó contrato el pasado 30 de junio. Una situación idéntica a la de Ricardo Rodríguez con los béticos. Con el paso de los días, el riesgo de aplazamiento del Valencia - Betis ha ido reduciéndose: Cömert no ha renovado, Thomas Meunier, belga en la mira valencianista, ha caído en los cuartos, Rodríguez no ha renovado tampoco, en este caso con el Betis, el mexicano Fidalgo cayó ante Inglaterra y el colombiano 'Cucho' Hernández sucumbió ante los suizos. Todo, sin mencionar el caso del marroquí Sofyan Amrabat, pretendido por los béticos después de que concluyera la cesión por parte del Fenerbahçe.

Los internacionales de LaLiga en las semifinales

Esta posibilidad de aplazamiento en la primera jornada fue aprobada por los clubes en una Junta de División para aquellos que contaran con internacionales en las fases decisivas del Mundial. Por lo tanto, con la presencia asegurada de España y Francia en semifinales, ya son tres los partidos de la primera jornada que deberán cambiar de fecha. El Celta, con Borja Iglesias, podría propiciar que fuesen cuatro si así lo solicita. El quinto que podría añadirse depende del desenlace entre Suiza y Argentina.

Por ahora, los equipos de LaLiga que mantienen internacionales en las semifinales son numerosos.

FC Barcelona: Jules Koundé, Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Dani Olmo, Pedri, Lamine Yamal, Gavi y Ferran Torres

Jules Koundé, Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Dani Olmo, Pedri, Lamine Yamal, Gavi y Ferran Torres Real Madrid: Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté, Aurélien Tchouaméni y Marc Cucurella

Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté, Aurélien Tchouaméni y Marc Cucurella Atlético de Madrid: Alejandro Grimaldo, Marc Pubill, Marcos Llorente y Álex Baena

Alejandro Grimaldo, Marc Pubill, Marcos Llorente y Álex Baena Athletic Club: Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams

Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams Celta : Borja Iglesias

: Borja Iglesias Real Sociedad: Mikel Oyarzabal

El número todavía podría aumentar si Inglaterra, Noruega, Argentina o Suiza avanzan hasta las semifinales.

La jornada 1 de LaLiga es la siguiente (fin de semana del 14 al 16 de agosto):

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