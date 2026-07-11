El otro "sí quiero" de Dimitrievski este verano

Stole Dimitrievski está viviendo unos meses especialmente intensos. Tras afianzarse en el Valencia CF y ampliar recientemente su vinculación con la entidad de Mestalla, el guardameta internacional ha celebrado una de las fechas más importantes de su vida fuera de los terrenos de juego. El futbolista ha compartido en las últimas horas varias imágenes de su boda, celebrada el pasado mes de junio, acompañadas de mensajes de cariño y felicitaciones por parte de familiares, amigos y seguidores.

Un verano para recordar

Después de cerrar una temporada en la que ganó protagonismo bajo los palos de Mestalla, Dimitrievski afronta las vacaciones con motivos para sonreír. El Valencia CF anunció a comienzos de junio la ampliación de su contrato hasta 2028, una muestra de confianza del club en el guardameta tras su crecimiento durante el último curso.

Pocos días después de esa renovación, el portero celebró junto a familiares y amigos su enlace matrimonial, una ceremonia de la que ahora ha querido dejar constancia pública a través de varias fotografías publicadas en sus perfiles sociales.

Las imágenes muestran algunos de los momentos más emotivos de una jornada marcada por la felicidad de la pareja y las muestras de cariño de sus seres queridos.

De la boda a la pretemporada

La publicación llega justo cuando Dimitrievski vuelve a ponerse el mono de trabajo para arrancar una nueva campaña con el Valencia. El guardameta regresa a la disciplina de Carlos Corberán después de unas semanas de descanso y con la intención de consolidar el protagonismo que fue adquiriendo durante la pasada temporada.

A sus 32 años, el internacional por Macedonia del Norte afronta uno de los momentos más estables de su carrera. Tras ampliar su vinculación con la entidad de Mestalla hasta junio de 2028, el portero inicia una nueva etapa en la que los éxitos profesionales se mezclan con la felicidad personal.

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Un verano especial para Dimitrievski que ya deja una imagen difícil de olvidar: la del otro "sí quiero" que ha marcado sus vacaciones antes de volver a defender la portería valencianista.