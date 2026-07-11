Ryunosuke Sato: "Daré mi 100% para devolver al Valencia CF a lo más alto"

El nuevo fichaje del Valencia CF, Ryunosuke Sato, ya ha concedido su primera entrevista como valencianista a los medios oficiales del club, VCF Media, donde ha repasado sus primeras sensaciones tras llegar a Mestalla, los motivos que le llevaron a aceptar la oferta del conjunto blanquinegro, sus objetivos deportivos y el mensaje que quiere trasladar a la afición. El futbolista japonés, que se convierte en el primer jugador de Japón en la historia del primer equipo masculino del Valencia CF, también ha hablado de su adaptación a la ciudad, su familia y cómo afronta una temporada que será histórica por la despedida del Camp de Mestalla.

Ryunosuke Sato llega al Valencia CF con un reto ambicioso

El futbolista nacido en Nishitokyo reconoce que aceptar la propuesta del Valencia CF suponía un paso trascendental en su carrera deportiva. Sin embargo, asegura que el proyecto presentado por el club fue determinante para tomar la decisión de abandonar Japón y dar el salto al fútbol europeo. "Sabía que era una decisión difícil y un gran reto para mí, pero era un proyecto muy emocionante", explica el nuevo jugador blanquinegro, que no oculta la ilusión con la que inicia esta nueva etapa en LaLiga.

Sato, durante un entrenamiento con el Valencia en Paterna / VCF

Sato también destaca la excelente acogida que ha recibido desde su llegada a la Ciudad Deportiva de Paterna. El atacante asegura que tanto el cuerpo técnico como sus nuevos compañeros le han facilitado la adaptación desde el primer momento. "Todo el staff me ha apoyado mucho. Fue genial conocer a mis compañeros y tengo muchas ganas de jugar con ellos muy pronto", afirma, dejando claro que su prioridad es integrarse cuanto antes en la dinámica del equipo.

Versatilidad ofensiva y compromiso con el equipo

Uno de los aspectos que más valoran los técnicos del Valencia CF es la polivalencia ofensiva de Ryunosuke Sato. El internacional japonés puede actuar en cualquiera de las posiciones de ataque, tanto por las bandas como por el centro, una cualidad que amplía las posibilidades tácticas del equipo de cara a la temporada 2026-27.

El propio futbolista define cuáles son sus principales virtudes sobre el terreno de juego. "Me gusta crear muchas ocasiones de gol, dar asistencias y también disfruto defendiendo", explica. Esa capacidad para participar tanto en la fase ofensiva como en el trabajo sin balón encaja con la intensidad que pretende imprimir el conjunto valencianista durante el próximo curso.

Juanma Romero

Más allá de sus características futbolísticas, Sato también tiene claros sus objetivos personales. El nuevo fichaje del Valencia CF quiere convertirse en un futbolista fiable para todos los integrantes del club. "Me gustaría jugar cuanto antes, ayudar al equipo y ser un jugador en el que mis compañeros, el entrenador y la afición puedan confiar", señala. Además, fija una meta colectiva muy ambiciosa: contribuir a que el Valencia CF vuelva a competir entre los mejores equipos de LaLiga.

El apoyo de su familia fue decisivo para dar el salto a Europa

Como ocurre con muchos jóvenes futbolistas que abandonan su país para iniciar una aventura en el extranjero, Ryunosuke Sato necesitó el respaldo de su entorno más cercano antes de aceptar el reto valencianista. El jugador reconoce que su familia desconocía inicialmente la dimensión histórica del Valencia CF, aunque pronto comprendieron la importancia del traspaso.

"Al principio no entendían la magnitud de este fichaje, pero estaban muy contentos y emocionados. Siempre me han apoyado", explica el japonés, que afronta este nuevo desafío acompañado por la confianza de quienes le han acompañado desde sus primeros pasos en el fútbol.

Valencia. Presentación de Ryunosuke Sato como nuevo jugador del Valencia CF a las 13:00 horas en la Sala 1923 del Camp de Mestalla. VLC SPD / JM LOPEZ / LEV

Sato también recuerda que comenzó su carrera profesional muy joven en Japón y considera que su crecimiento en el FC Tokyo le ha permitido alcanzar esta oportunidad. "Es un nuevo comienzo y aquí es donde tengo que demostrar mi valía", asegura convencido.

Valencia conquista a Ryunosuke Sato desde el primer día

No solo el club ha causado una gran impresión en el futbolista japonés. La ciudad de València también ha conquistado rápidamente al nuevo jugador blanquinegro, que se muestra sorprendido por su patrimonio y su ambiente.

"Es una ciudad preciosa, la arquitectura es increíble. Incluso estando de vacaciones me gustaría venir aquí. Me gusta mucho la cultura española", comenta Sato, que inicia así un proceso de adaptación tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Fuera del fútbol, el atacante reconoce que disfruta jugando al golf, aunque admite entre risas que todavía tiene margen de mejora. También dedica parte de su tiempo libre a videojuegos como EA Sports FC y eFootball, mientras que entre sus series favoritas aparecen dos referentes del manga deportivo: Blue Lock y Haikyuu!!.

Una temporada especial en el Camp de Mestalla

Ryunosuke Sato aterriza en el Valencia CF en un curso especialmente emotivo para el valencianismo. La temporada 2026-27 será la última del primer equipo masculino en el Camp de Mestalla antes del traslado definitivo al Nou Mestalla, un hecho que convierte esta campaña en una de las más simbólicas de la historia reciente del club.

El futbolista japonés es plenamente consciente de ese contexto histórico y desea formar parte de un año inolvidable para la afición. "He llegado en el momento justo. Es la última página del segundo capítulo y el comienzo del nuevo. Espero que esta temporada enorgullezca a los aficionados y les deje recuerdos increíbles de su último año en Mestalla", afirma.

El estadio de Mestalla será el escenario del primer partido del equipo en LaLiga, ante el Betis / VCF Media

El mensaje de Ryunosuke Sato a la afición del Valencia CF

El primer jugador japonés que defenderá la camiseta del primer equipo masculino del Valencia CF quiso finalizar sus primeras declaraciones enviando un mensaje directo al valencianismo. Sato asegura conocer la enorme historia del club y la pasión con la que vive el fútbol su afición, por lo que promete máxima entrega en cada partido.

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"Quiero que la afición entienda que lo daré todo en el campo. Cada minuto que esté sobre el terreno de juego daré mi 100%", concluye Ryunosuke Sato, un futbolista que llega a Mestalla con el objetivo de escribir una nueva página en la historia del Valencia CF y convertirse en una de las referencias del nuevo proyecto blanquinegro