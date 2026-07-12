Baptiste Santamaría aterriza en Grecia para firmar con el PAOK y jugar la Europa League

Como estaba previsto y había apuntado el medio griego SDNA, Baptiste Santamaría ha aterrizado esta tarde en Salónica (Grecia) para cerrar su fichaje por el PAOK. El centrocampista de 31 años, tras una temporada sin pena ni gloria en el club de Mestalla, ha sido el primero en salir del equipo dentro de una operación salida a la que le faltan más capítulos con futoblistas que no entran en los planes del entrenador, Carlos Corberán. Cenk Özkacar es el próximo con el que el Valencia CF espera solventar pronto su futuro.

Baptiste Santamaría dejó de pertener al Valencia el pasado viernes. Este domingo ha tomado un avión con destino Grecia y mañana lunes, según la prensa que sigue la actualidad del PAOK, se someterá a pruebas médicas y ergométicas. La previsión del PAOK pasa porque el francés firme un contrato de una temporada más otra opcional en función de los objetivos que cumpla en el primer año, y que todo pueda anunciarse oficialmente el martes.

Lisci quiere contar con Santamaría para la previa de la Europa League

Evidentemente, en los planes del técnico del PAOK, el ex de Osasuna Alesio Lisci, está que el pivote galo forme parte de la eliminatoria de clasificación para la UEFA Europa League contra el Dinamo de Kiev o el Cluj. Esta segunda ronda de clasificación se disputará los días 23 y 30 de julio. Desde el miércoles Lisci confía en tener a Santamaría en el primer entrenamiento. El galo llega en buen estado de forma después de haber iniciado la pretemporada en la Ciutat Esportiva de Paterna.

Noticias relacionadas

Corberán reestructura el centro del campo

Desde la perspectiva del Valencia, Corberán ha rrestructurado el centro del campo con un cambio de piezas. Aliou Dieng por Santamaría. El africano completa las posiciones del mediocentro junto con Guido Rodríguez y Pepelu. Además, en caso de emergencia, ahí puodrían actuar también hombres como Javi Guerra o Filip Ugrinic.