Eray Cömert se despide del Mundial ante Argentina confirmando su crecimiento y con el mercado a sus pies

Eray Cömert se despidió jugando la última media hora de Suiza en la Copa del Mundo 2026. El ya exjugador del Valencia CF entró al césped en el minuto 95 dentro del plan de reestructuración del seleccionador helvético, Murat Yakin, después de haber aguantado 20 minutos con una pieza menos como consecuencia de la expulsión de Breel Embolo y ante la prórroga que se avecinaba.

Argentina fue finalmente la selección que se clasificó para la segunda semifinal del Mundial 2026 gracias a un gol de genio de Julián Álvarez. Suiza, sin embargo, resistió dignamente con un esfuerzo colectivo en el que Cömert jugó un papel importante. Perfectamente posicionados en un esquema 5-4-1, los suizos cerraron prácticamente a Leo Messi y compañía. El partido, pese a la inferioridad numérica de los europeos desde el minuto 72, parecía abocado a los lanzamientos desde la tanda de penaltis de no ser por el disparo potente y colocado en la escuadra de la 'Araña', que hizo estéril la estirada del meta Gregor Kobel.

Sara Fernández

El defensa central, que había completado una notable segunda vuelta de LaLiga con el Valencia, se situó en el eje izquierdo de la zaga, al lado de Manuel Akanji y Nico Elvedi. Entró al campo con el dorsal '18' en sustitución de otro futbolista que ha jugado esta temporada en España y en estos momentos es también agente libre, el exbético Ricardo Rodríguez.

La media hora de Cömert fue perfecta: atento en el marcaje en cada balón mandado por Argentina al área e incisivo a la hora de salir a presionar y taponar vías. Messi lo sufrió más de una vez y, de hecho, el agujero lo terminó encontrando Julián Álvarez en el minuto 112 por el otro perfil, el izquierdo. Antes, Suiza, pese a jugar con diez, tenía controlado el 'tempo' del partido y en la segunda mitad de la prolongación el centro lateral con más peligro llegó de su parte. Cömert estuvo a punto de desviarlo con su pie izquierdo al fondo de la red de Emiliano 'Dibu' Martínez.

Un agente libre con la cotización al alza

La amargura de la eliminación para el ex del Valencia contrasta con el buen sabor de boca que dejó en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Antes del partido, Eray y Aurèle Amenda eran los únicos futbolistas -no porteros- a los que Yakin no había dado ningún minuto en el Mundial. Después del exigente choque con los argentinos, Amenda, vinculado hace meses con un interés del Valencia, se quedó en solitario sin pisar los campos de Estados Unidos, México y Canadá.

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Desde el 1 de julio, Cömert, central diestro de 28 años, es un jugador libre en el mercado de fichajes para negociar un nuevo contrato con cualquier club. Además, el suizo lo hará con un incremento de 500 000 euros en su valor de mercado en el último medio año, tiempo en que dio su mejor versión como valencianista desde su fichaje en enero de 2022 y en el que ha podido, a la postre, participar en los dos últimos Mundiales: Catar 2022 y Estados Unidos 2026.