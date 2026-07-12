Una leyenda y un exjugador del Valencia CF para la selección de Italia tras la marcha de Gattuso

Gennaro Gattuso sigue a la suya. El que fuera entrenador del Valencia CF en una aciaga temporada con Mundial en Catar por medio, fracasó con Italia al no lograr clasificarla para el Mundial 2026. Sin dudarlo, el preparador decidió dimitir y poco después la Lazio decidió contratarle. El puesto de seleccionador quedó vacío hasta que un apellido ilustre en italia y con tres generaciones de futbolistas decidió aceptar el reto de liderar la dirección técnica de los italianos. Ahora todo dependerá de él. Se inicia la 'era Paolo Maldini'.

Tal y como ha informado la federación italiana en su comunicado de prensa oficial, Giovanni Malagò ha convertido a Paolo Maldini en el Director Técnico de la selección... así como Presidente del Club Italia. Su implicación en con vistas al medio-largo plazo. Por ello, ha firmado un contrato hasta 2030.

Paolo Maldini, leyenda del fútbol / EFE

Maldini aterriza junto a un exjugador del Valencia CF

El histórico defensa italiano, para muchos el mejor de la historia, no llegará solo. Lo hará junto al brasileño Leonardo. Hay que recordar que el todocampista jugó dos temporadas como local en Mestalla a principios de los noventa. Llegó al Valencia CF previo pago de 3 millones de euros de la época desde el Sao Paulo, fichando por el Kashima Antlers japonés justo antes del Mundial de 1994 que se disputó en EEUU y donde levantó la copa del campeón junto a los Romario, Bebeto, Dunga y demás. Se marchó dejando 6 millones en caja. Posteriormente triunfó en PSG y Milan antes de regresar a Brasil.

Leonardo de Arauj, en su etapa en el PSG / SD

Gran conexión con Lim

"He estado reunido muchas veces con él, lo conozco personalmente y no sólo por el mundo del fútbol. Es una persona que tiene muchas ganas de hacerlo bien, me parece que tiene una estrategia meditada", aseguraba Leonardo a las preguntas de SUPER en 2022, cuando fue una seria opción para la dirección deportiva del Valencia CF.

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¿Con esa conexión con Lim, se veía en algún futuro regresando a Mestalla? Además, se daba la curiosidad que había vuelto como dirigente a otros clubes en los que había estado antes como jugador, como en el Milan y el PSG. En la respuesta no se cerraba ninguna puerta. "No lo sé. La verdad es que he vuelto a casi todos los clubes en los que jugué como futbolista. He estado dos veces en el Flamengo, tres en el Sao Paulo, dos en el Milan (que serían tres con el tiempo), dos en el PSG (donde acabó volviendo)... El futuro no sé cuál será. La relación es muy buena. Tengo excelentes recuerdos de Valencia. Fue muy especial cuando volví con el PSG porque el Valencia hizo la comida oficial entre clubes en Aragón 58, el restaurante donde iba cada mañana a desayunar. Continúan los mismos camareros y todo. Me emocionó. Pero es difícil pensar qué sucederá". Lo que está claro es que el mando de la dirección deportiva está en estos momentos en Ron Gourlay.