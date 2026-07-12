Las confesiones de Guido tras su nuevo fichaje por el Valencia CF

El Valencia CF tiene todavía mucho trabajo por hacer este mercado de fichajes. Faltan incorporaciones para todas las líneas del campo, pero también cerrar algunas salidas. Hasta la fecha son cuatro las incorporaciones que ha realizado la dirección deportiva de Ron Gourlay. De Haas, Dieng, Sato y Guido son los primeros que reforzarán la plantilla de Carlos Corberán, siendo precisamente el argentino uno de los más importantes al demostrar el curso pasado que su peso en el equipo es vital para sostener el centro del campo en el sistema del técnico.

Firmado hasta 2028 con opción a ampliar un curso más, el argentino de 32 años disputó 17 encuentros con el Valencia CF el curso pasado después de llegar en el mercado invernal. Fue capaz de anotar cuatro goles, su récord histórico, a pesar de tratarse de un jugador de posición relativamente retrasada. Parecía haber encontrado su lugar, aunque la firma definitiva se hizo esperar más de lo deseado.

Regreso al Valencia CF: "a casa"

Guido se soltó ante los micrófonos de VCF Media. “Muy contento de poder estar ya con el equipo entrenando, contento de volver a Valencia, venía de Argentina que hacía frío, así que tenía ganas de sol, temperaturas. Lo disfruto, entrenamos temprano y más tarde, cuando afloja un poco el calor. Tenía ganas de seguir, la ilusión que me hacía de continuar aquí. El club me valoró mucho y eso fue muy importante para mí, estar en un lugar donde me quieran y donde yo quería estar y disfrutar. Ojalá que podamos hacer un bonito proyecto este año, tanto los jugadores como el club, como la afición, todos juntos. Es lo más importante: es el último año en Mestalla y tenemos que estar más unidos que nunca para despedir a ese gran estadio como se merece”.

Guido Rodríguez, feliz en el Valencia CF / LaLiga

Respecto a Valencia, Guido tiene claro que su sentimiento es de hogar. Tanto él como su mujer la siente como su "casa". “Cuando volvimos de Inglaterra y aterrizamos en Valencia o estábamos viviendo, mi esposa y yo sentíamos que ‘volvíamos a casa’. Sentimos a España como nuestra segunda casa, estuvimos muy cómodos en Valencia. Mi esposa y mi hija, la de 2 años, están encantadas. Muy contentas con el colegio y la ciudad. Disfrutamos mucho durante mi pasada estancia. Tratamos de vivir la vida así, más allá de lo deportivo, que es muy importante y exige mucha responsabilidad con toda la afición valencianista, intentamos también disfrutar de la parte humana. Estuvimos muy a gusto aquí y eso influyó también en la decisión”.

Lo que ofrece y pide a los compañeros

Lo que demanda a sus compañeros pasa por ofrecérselo previamente. El argentino es consciente de la responsabilidad que tiene y la autoexigencia que debe demostrar para tratar de contagiársela al resto de jugadores especialmente en los momentos duros. “Me gusta hacerme responsable de las cosas en las que estoy implicado, pasa todo siempre por uno y después se transmite a los demás. No puedo estar exigiéndole a alguien que haga algo si yo primero no lo hago. Me gusta ‘hacerme cargo’ en los momentos difíciles y creo que todo el equipo se ‘hizo cargo’ en los momentos complicados y dimos un ‘paso hacia delante’ y pudimos volver a ganar partidos y terminar tranquilos la temporada. La exigencia de todos nos va a llevar a ser mejores”, aseguró.

Guido, celebrando un gol en Mestalla / SD

Sobre los hobbies que tiene, como buen argentino, apunta directo a los asados. “Me gusta hacer asados y poder mostrar a la gente del club la cultura argentina por la unión y todo lo que se comparte haciéndolo. El mate también me gusta, trato de regularlo y, en vacaciones, lo tomo más. Siento mucha pasión por el fútbol, por jugarlo. Hace años que también aprendí a desconectar de este deporte cuando vuelvo a casa. Estoy mucho con mi esposa y mi hija de dos años, tengo otra hija mayor, de 13 años, que está en Argentina y también estoy muy pendiente de ella. Estuve en las vacaciones con ella. Me gusta también leer libros, ahora estoy leyendo ‘Conversaciones con Dios’. Desde que nació mi hija pequeña, es complicado ver series. La última, la de Rafa Nadal”, dijo.

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Experiencia en Mestalla... y deseoso del Nou Mestalla

“Es un sabor especial, agridulce. Es un estadio mítico de España, que veía de pequeño desde Argentina ver jugar a jugadores argentinos que pasaron por el Valencia CF, pero para avanzar hay que moverse y es lo que está haciendo el club con el Nou Mestalla. Tiene mucha pinta y me dan ganas de jugar ahí. Tenemos que estar todos juntos y disfrutar de este último año, también de disfrutar lo que viene: el Nou Mestalla”.