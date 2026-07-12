Meunier habla de su eliminación del Mundial en pleno fichaje por el Valencia CF: "El futuro nos promete emociones hermosas"

Thomas Meunier entra en una semana clave para resolver su futuro. Todo está preparado para que el lateral derecho belga de 34 años se someta a una revisión médica por parte de los servicios médicos del club y firme su nuevo contrato como jugador del Valencia CF. La entidad de Mestalla ha convencido al futbolista y quiere cerrar cuanto antes su contratación y reducir el riesgo de que aparezcan a última hora otros clubes con propuestas mayores. El club es optimista y considera que Meunier es cuestión de tiempo. Se le espera antes de que aranque sus vacaciones.

El Valencia CF confía en que Meunier se convierta más pronto que tarde en el quinto fichaje de la temporada 26/27 después de las contrataciones de Guido Rodríguez, Aliou DiengJustin de Haas y Ryunosuke Sato, así como la renovación de Stole Dimitrievski. Una vez cerrada la continuidad de Guido, la prioridad del Valencia es el lateral derecho ante las bajas de Thierry Rendall y Renzo Saravia, así como la lesión de larga duración de Dimitri Foulquier. Eliminado del Mundial, ha llegado la hora de cerrar su fichaje.

Thomas Meunier fue decisivo contra Senegal / SD

El jugador, que se había mantenido en silencio después de la eliminación contra España, ha hecho una publicación al respecto en sus redes sociales. "Así es la vida.... Gran grupo, buen torneo y a pesar de la derrota, muchas cosas positivas que llevarse. El futuro nos promete hermosas emociones", decía en clave Bélgica o quien sabe también si pensando ya en el Valencia. Si no se tuerce nada, Meunier llegará libre a la entidad de Mestalla después de que expirara su contrato con el Lille el pasado 30 de junio.

Noticias relacionadas

Su Mundial

El internacional belga pretendido por el Valencia CF ha firmado un Mundial intermitente. El lateral derecho fue titular en los dos primeros encuentros del Mundial frente a Egipto (90') e Irán (58'). Sin embargo, comenzó en el banquillo en el último partido de la fase de grupos ante Nueva Zelanda. Desde entonces siempre fue suplente. Su momento estelar en la Copa del Mundo se produjo en la remontada de dieciseisavos de final contra Senegal con la asistencia de gol a Lukaku que abrió la remontada histórica. No tuvo minutos en la goleada de octavos sobre EEUU ni en la derrota frente a España de cuartos (el lateral derecho titular Castagne dio una asistencia).