Nueva aventura para Vicente Esquerdo, exjugador del Valencia CF
El alicantino llegó a debutar y jugar siete partidos de la mano de Javi Gracia después de ser el capitán del VCF Mestalla: firma ahora con el Racing de Ferrol
Después de un gran paso por la Ponferradina, Vicente Esquerdo dará el salto a uno de los grandes candidatos a subir a Segunda División: el Racing de Ferrol. El centrocampista alicantino, que llegó a ser el mejor jugador del filial y a debutar con el primer equipo el año de Javi Gracia, buscará su regreso a la élite desde A Malata.
Esquerdo, que debutó en la temporada más convulsa del Valencia CF tras el desmantelamiento, se enfrenó a un exceso de responsabilidades antes de tiempo y decidió emprender su carrera lejos de Mestalla y se ha consolidado como uno de los jugadores de referencia de la tercera categoría del fútbol español.
Comunicado oficial
El Racing Club Ferrol y Vicente Esquerdo han alcanzado un acuerdo para la incorporación del centrocampista al conjunto verde de cara a la próxima temporada. El futbolista alicantino llega procedente de la SD Ponferradina para reforzar la medular racinguista con su calidad técnica y experiencia.
Vicente Esquerdo (Calp, Alicante, 1999) es un centrocampista zurdo de perfil ofensivo que destaca por su visión de juego, capacidad asociativa y calidad en el último pase. Su movilidad constante y su facilidad para encontrar espacios entre la presión rival le convierten en un jugador especialmente valioso en la construcción ofensiva.
Formado en la cantera del Valencia CF, Esquerdo fue creciendo en la Academia de Paterna y llegó a debutar con el primer equipo, con el que disputó siete partidos en Primera División. Pasó por el Castillón y el Arenteiro antes de recalar, en la campaña 2024/25 n la SD Ponferradina.
En un campeonato tan exigente como la Primera Federación ha sobresalido por su criterio con balón y su capacidad para controlar el ritmo del juego. Su calidad en el golpeo con la pierna izquierda y su capacidad para filtrar pases entre líneas ampliarán los del equipo en los últimos metros.
Entre Segunda División B y Primera Federación, Esquerdo ha disputado 189 partidos y más de 13.100 minutos a lo largo de su carrera. Una notable experiencia que han de convertirlo también en un referente para sus compañeros.
¡Bienvenido a Ferrol, Vicente! Esperamos que hagas de A Malata tu casa.
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