Dos opciones encima de la mesa para Renzo Saravia tras salir del Valencia CF
El lateral argentino es el gran anhelo de Belgrano, club de su Córdoba natal, pero cuenta con una oferta del fútbol árabe
Renzo Saravia acabó contrato con el Valencia CF el pasado 30 de junio después de cinco partidos como 'temporero' por las bajas de Thierry Rendall y de Dimitri Foulquier que obligaron a los valencianistas a acudir al mercado de agentes libres.
Si bien el argentino solventó la papeleta en los partidos que jugó, los planes del Valencia CF no fueron encaminados a oferecerle alargar su estadía en Mestalla, devolviendo a Saravia a ese listado de jugadores libres de contrato, aunque con un mayor ritmo competitivo que hace unos meses.
Salario alto para Belgrano
El equipo que sueña con repatriarle es Belgrano, club de su Córdoba natal, y los aficionados del cuadro argentino están entusiasmados con la idea de su fichaje, pero la opción no parece sencilla precisamente porque Belgrano no es uno de los clubes con mayor músculo financiero de Argentina y Saravia viene de jugar en Europa y anteriormente en Brasil, una liga con mayor poder adquisitivo.
Arabia, el gran escollo
Encima de la mesa, según el medio cordobés 'La Voz' tiene una oferta para marcharse a jugar a Arabia a sus 33 años, una opción que económicamente le brindaría mucho más dinero para su bolsillo... Por lo que las opciones de que regrese a Belgrano pasan más por un acto de romanticismo que por una oferta superior a la árabe.
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