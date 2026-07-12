Sorprendente destino Champions para el exvalencianista Peter Federico

Apuntaba alto Peter Federico cuando quemaba etapas en la poderosa cantera del Real Madrid. En verano de 2023 el Valencia CF intentó hacerse con sus servicios cuando Corona llamó a la que fuera su casa décadas atrás para tratar de reclutar al talento dominicano. No llegó en verano, pero sí como cedido en el mercado invernal. El extremo perdió protagonismo en el Madrid esos meses previos a su salida, quizá consciente tanto él como su entrenador de que su futuro estaba fuera.

Peter Federico llegó con la ilusión de hacerse con un extremo en Mestalla, pero poco pudo aportar en la segunda vuelta en la que estuvo a préstamo. Una asistencia en los 15 encuentros disputados fue todo lo que dejó. Eso no fue suficiente para que el Valencia CF ejerciera la opción de compra, así que llegó el Getafe y puso 2 kilos encima de la mesa para hacerse con sus servicios.

La apuesta no funcionó y pasó a ser un jugador de rotación para Bordalás durante todo el curso hasta que el verano pasado decidieron cedérselo al recién descendido Real Valladolid. Allí jugó a buen nivel, de lo poco salvable del equipo, anotó 6 goles y dio una asistencia. Un curso en la Hypermotion y ninguna intención del técnico del Getafe en recuperarle para la causa europea.

Peter Federico con la elástica valencianista / Valencia CF

El Górnik Zabrze polaco lo ha fichado, firmando con ellos hasta 2029. Se trata del subcampeón de liga y campeón de Copa del país, lo que le va a permitir jugar la previa de la Champions League ante el Fenerbahçe. De perder, directo a la Europa League.

Comunicado oficial del Getafe sobre Peter Federico

El Getafe C.F. y el Górnik Zabrze han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Peter Federico, quien pone fin a su etapa como futbolista azulón tras su llegada al club en el verano de 2024.

El jugador dominicano llegó al conjunto azulón procedente del Real Madrid para incorporarse a la primera plantilla. Durante su etapa como futbolista del Getafe C.F., Peter Federico disputó 21 partidos oficiales, formando parte del equipo en LaLiga y la Copa del Rey.

Peter Federico, con el Getafe / Getafe CF

El pasado verano, el extremo salió cedido al Real Valladolid, donde ha competido durante la última temporada antes de afrontar este nuevo reto profesional en el Górnik Zabrze.

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El Getafe C.F. quiere agradecer a Peter Federico su profesionalidad, trabajo y compromiso durante su etapa en el club y le desea la mayor de las suertes en sus próximos retos profesionales.