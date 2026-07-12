Así será la pretemporada del Valencia Femenino, que finalizará ante un rival de Champions

Tras el heroico ascenso con un gol en el minuto 99 de Monente, el Valencia femenino ya está preparando su vuelta a la Liga F. Las futbolistas están citadas el lunes 13 de julio para realizar las pruebas físicas y médicas y a partir del miércoles 15 de julio comenzarán a trabajar sobre el césped.

Antes del inicio de la temporada disputarán 4 partidos de preparación, de los cuales 2 serán en casa y 2 fuera.

Estas serán las rivales del Valencia CF:

Miércoles 29 de julio: VCF - Burnley

Sábado 8 de agosto (Oliva): Birmingham City - VCF

Miércoles 12 de agosto: VCF - Levante UD

Martes 18 de agosto (Murcia): PSG Fémenines - VCF

Monente tras marcar el gol del ascenso del Valencia CF a Liga F. / VCF

Así ha sido su última temporada:

El Burnley, primer rival del Valencia, acaba de ascender a la segunda división inglesa. Quedaron en primera posición la temporada pasada con una diferencia de 1 punto sobre el Wolverhampton, que fueron las segundas clasificadas.

El segundo encuentro será un duelo entre recién ascendidas a la máxima categoría del fútbol femenino de sus respectivos países. El Birmingham City firmó una gran temporada, en la que quedaron en primera posición de la tabla. Acabaron asegurando su promoción a la Barclays Women’s Super League con una victoria en la última jornada ante el Charlton, que finalizó en tercera posición.

Pauleta disputa un balón / Valencia CF

El tercer partido de pretemporada será un derbi de la ciudad de València. Para el conjunto granota, la temporada 25-26 fue la peor de su historia. Solamente lograron sumar 9 puntos en 31 partidos de liga y este año jugarán en segunda división por primera vez en su historia.

La pretemporada del Valencia finalizará en Murcia frente al PSG Fémenines. Las francesas quedaron en tercera posición en la liga regular y cayeron ante el Paris FC en las semifinales del playoff por el título. En la Champions su papel no fue tan bueno, porque quedaron en la penúltima posición en la fase de liga con solamente 2 puntos en 6 partidos. Aun así, el enfrentamiento ante el PSG será una gran prueba de nivel para que el equipo entrenado por Mikel Crespo finalice su preparación antes del inicio de las competiciones oficiales.

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Inicio de la Liga:

El Valencia jugará su primer encuentro en la Liga F ante el Alavés, el otro equipo recién ascendido. Se prevé que el encuentro se dispute el 29 o el 30 de agosto en Vitoria.