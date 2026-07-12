El Real Betis se plantea seriamente aplazar el primer partido ante el Valencia CF en Mestalla

Esta madrugada se han conocido las cuatro selecciones que estarán en semifinales del Mundial: España, Francia, Inglaterra y Argentina. Hay que recordar que la Liga permitirá a todos aquellos clubes que tengan un jugador disputando esas semifinales, aplazar su primer encuentro de la temporada 26/27. Según el periodista Pepe Elias, el Betis habría pedido aplazarlo, ya que Lo Celso todavía está disputando el campeonato.

Diego Llorente of Real Betis in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Real Betis and Valencia CF at La Cartuja stadium on February 1, 2026, in Sevilla, Spain. AFP7 01/02/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press;2026;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Real Betis v Valencia CF - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Son ocho los equipos españoles que tendrán jugadores en el torneo hasta el 18 o 19 de julio. Estos clubes son Barcelona (10 jugadores en semis), Atlético (9), Athletic y Real Madrid (3), y Real Betis, Real Sociedad, Celta y Osasuna, con uno. Y , por tanto, el peligro de disputarse el fin de semana del 15 al 16 de agosto es alto. Valencia CF- Real Betis, FC Barcelona-Athletic Club, Real Madrid-Real Sociedad Atlético de Madrid-Málaga CF y RC Celta-At. Osasuna.

Esta posibilidad fue aprobada por los clubes en una Junta de División para aquellos que contaran con internacionales en los últimos partidos del Mundial. Que ahora, tienen la toma final de decisión y la Liga aceptará su solicitud en caso de querer jugar en la otra fecha.

Cuándo se disputaría

Si finalmente se aplaza, y por la baja de un jugador el partido se aplaza a petición del Betis, pasará a jugarse el miércoles 25, jueves 26 o viernes 27 de agosto. Es decir, el Valencia iniciaría la campaña el fin de semana del 22 y 23 de agosto ante el Celta de Vigo en Mestalla y el calendario se cargaría en las semanas posteriores antes de la llegada de septiembre y la Champions para los verdiblancos.

Por lo tanto, en apenas una semana se enfrentaría contra los de Giráldez, Betis y Deportivo de la Coruña el 30 de agosto. Un calendario muy apretado nada más comenzar la Liga. El conjunto valencianista está a expensas de lo que se decida desde Heliopolis que trastocaría los planes de Corberán. Lo aprobado por los clubes de LaLiga deja ahora en manos del Betis, con un jugador en las semifinales del Mundial, darle la posibilidad de alargar una semana más la pretemporada y la preparación del curso oficial 2026/27.

'Cucho' y Fidalgo, ya de vacaciones

Además de que Giovani Lo Celso contará con apenas una semana para preparar la pretemporada, Cucho Hernández y Álvaro Fidalgo llegarán la primera semana de agosto. Entonces, a los de Manuel Pellegrini les vendría bien tener una semana más para apuntalar el comienzo liguero ante la Real Sociedad.

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También hay que contar con los jugadores entre algodones como Ez Abde que se lesionó en un partido amistoso con Marruecos el 7 de junio. Aunque no debería tener problemas para llegar, ya que el tiempo estimado de baja eran tres semanas. Otro nombre es el de Aitor Ruibal, el 15 de mayo fue sometido a una artroscopia de su rodilla derecha para solventar los problemas de menisco.