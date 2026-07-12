De Telegraaf: Interés del Valencia CF en Kayne van Oevelen

Tras la salida de Julen Agirrezabala y con la idea de dar salida a Cristian Rivero para que el del filial sea el tercer portero, al Valencia CF le queda una vacante por resolver este mercado y es la de guardameta suplente. En este escenario, desde Países Bajos sitúan al club de Mestalla tras los pasos de Kayne van Oevelen, guardameta del FC Volendam.

La información, procedente del prestigioso rotativo De Telegraaf, señala que el conjunto de Mestalla está muy interesado en el prometedor portero de 22 años. También exponen que la intención del club neerlandés es la de sacar una cifra importante por el futbolista, entre los dos y los tres millones de euros.

El Twente lo quiere

Van Oevelen viene de hacer una gran temporada a nivel individual en los Países Bajos, lo que ha despertado el interés de numerosos equipos, entre ellos el Twente de la Eredivisie, pero según el citado periódico su precio se escapa de las posibilidades del conjunto holandés.

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El perfil del portero, en todo caso, encaja en los parámetros que busca el Valencia CF. Un portero joven, con cierta experiencia ya a sus espaldas, y que compita con Stole Dimitrievski, que parte como titular después de haber sido uno de los héroes del equipo la campaña pasada, evitando el descenso a Segunda División con paradas providenciales.