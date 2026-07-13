¿Cuál es el apodo de Aliou Dieng? El nuevo fichaje del Valencia CF lo explica y habla de la familia, referentes y Mestalla

Aliou Dieng es uno de los cuatro fichajes que ha cerrado el Valencia CF hasta la fecha. El poderoso centrocampista de Mali ha aterrizado en Mestalla, provocando la salida de Baptiste Santamaría del equipo con dirección al PAOK. Desde Mali hasta España, pasando por Egipto, Argelia y Arabia Saudita, ha ido a labrando una carrera hasta que con 28 años le ha llegado la oportunidad de dar el salto a LaLiga.

Es un gran desconocido para la inmensa mayoría de aficionados al fútbol, pero lo cierto es que acumula 48 encuentros con la selección de Mali, la cual capitanea como norma general desde hace cosa de un año. Normal, dado que debutó con la absoluta hace cosa de una década, con sólo 18 años y 3 meses. El hecho es que ha llegado al Valencia CF con la intención de trabajar duro para ganarse el puesto ante los ojos de Corberán y una afición que abarrota por costumbre Mestalla.

“Estoy muy contento de estar aquí y de ser jugador del Valencia CF y me alegra muchísimo. La gente me ha recibido muy bien y me dan la bienvenida todo el tiempo, así que da gusto. Es un ‘plus’ para mí para adaptarme muy rápido", dijo Dieng en una entrevista para Valencia Play.

Aliou Dieng echa a rodar con el Valencia CF en Paterna / VCF

Sobre su primer entrenamiento, asegura que se "divirtió mucho". "Estaba contento de trabajar con el grupo. Estoy muy feliz de estar con ellos. Debemos ser muy humildes, trabajar y, lo más importante, escuchar bien al entrenador y, espero, que este año vamos a trabajar bien y vamos a hacer que los aficionados estén muy orgullosos”, añadió.

Valencia, el calor...

Acostumbrado a El Cairo, está claro que lleva bien el calor. Dieng fue cuestionado sobre ello: “Es igual que en Egipto. Hace calor y la temperatura es parecida”, dijo en sus primeras impresiones tras llegar en plena ola de calor que asola a España. Desde su desconocimiento, hay que decir que los meses fríos del año varían radicalmente, ya que las máximas de la capital egipcia son de unos 5 grados más, mientras que las mínimas unos 7º. Veremos qué tal lo lleva entonces el bueno de Aliou.

Aliou Dieng aterriza en Manises para cerrar su fichaje por el Valencia CF / LUCÍA COMPANY

Fútbol y familia como modo de vida. “Mis amigos me dicen que mi día a día es muy aburrido porque siempre estoy en casa con la familia y no hago gran cosa. Entrenamiento, casa, entrenamiento, casa. Las vacaciones las aprovecho, pero durante la temporada, siempre estoy concentrado en el fútbol”, confiesa. A su vez, destaca la importancia de su familia como pilar de su vida. Padre de dos gemelos de casi tres años, siempre quiere tenerlos cerca: “Es lo primero, antes que cualquier otra cosa, es muy importante. Así que debes quedarte con ellos y estar cerca. Mis dos hijos son gemelos, van a cumplir tres años el próximo 23 de septiembre. Están contentos y orgullosos de que esté aquí, así que me toca hacer que se sientan aún más orgullosos todos los días con mi trabajo”, añade.

Fuerza, atributos personales y apodo

“Soy respetuoso, lo doy todo por el equipo, siempre quiero mejorar. Espero progresar aún más y voy a dar lo mejor de mí todos los días: en los entrenamientos y en los partidos”, arrancó diciendo. Sobre su llamativo físico no entró mucho en detalle, ya tendrá tiempo, pero asegura que "no puedes pretender ser un gran futbolista en el futuro si físicamente no aguantas".

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Presentación de Dieng como jugador del Valencia CF. / JM López

De hecho, su apodo en Egipto era 'dabbaba'. Viene siendo algo así como 'tanque' o 'máquina de asedio': "Me llaman así muy a menudo". Veremos si sus nuevos compañeros lo adaptan al valenciano o al español, y así el propio Dieng puede añadir una nueva palabra a su vocabulario, ya que reconoce que hasta el momento sólo conoce "algunas palabras como ‘aquí, ‘solo’, ‘como’, ‘vamos’”.