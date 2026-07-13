Comunicado oficial del Valencia CF sobre el futuro de Baptiste Santamaría

La relación de Baptiste Santamaría con el Valencia ya es parte del pasado. Esta noche, el Valencia CF ha anunciado la salida del centrocampista francés tras alcanzar un acuerdo para rescindir el contrato que unía al centrocampista francés con la entidad blanquinegra por una temporada más.

Santamaría cierra su etapa en Mestalla después de una temporada en la que disputó 22 partidos oficiales entre LALiga y la Copa del Rey, con un gol ante el Athletic Club en la quinta jornada. El club le ha agradecido su profesionalidad y le ha deseado suerte en su futuro.

Todo lo que dice el comunicado

Este es el comunicado oficial del club:

"El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo para la desvinculación contractual de Baptiste Santamaría.

El centrocampista francés pone fin a su etapa como valencianista después de una temporada en la que ha disputado 22 partidos oficiales entre LALIGA y la Copa del Rey, anotando un gol frente al Athletic Club en la Jornada 5.

El Club agradece su profesionalidad y le desea buena suerte en el futuro".

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La imagen de Santamaría con la camiseta de su nuevo club, el PAOK / PAOK

Comunicado del PAOK

Mientras tanto, el PAOK ha hecho oficial la contratación del ya ex del Valencia de 31 años: "Baptiste Santamaria es jugador del PAOK. El centrocampista francés ha firmado un contrato con el club bicéfalo hasta el 30 de junio de 2027". En su nuevo contrato, existe la opción de que el medio pueda extender un año más el vínculo, hasta junio de 2028, siempre y cuando cumpla con una serie de objetivos.