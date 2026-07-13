Qué hay detrás del posible aplazamiento del Valencia CF - Real Betis del debut en LaLiga

Hecha la ley, hecha la trampa. El refrán popular encaja a la perfección con la voluntad, todavía no oficial, del Real Betis de solicitar el aplazamiento de su estreno liguero frente al Valencia CF en Mestalla. La norma contempla esta posibilidad cuando un club cuente con un futbolista clasificado para las semifinales del Mundial y en este caso, la presencia de Giovani Lo Celso con Argentina, abre la puerta a retrasar el encuentro de Mestalla.

Detrás de esa petición también existen razones estrictamente deportivas que beneficiarían al conjunto verdiblanco. El técnico Manuel Pellegrini dispondría de unos días más antes del inicio de la competición para completar la preparación de varios jugadores que no han podido realizar una pretemporada normal.

Fidalgo y Cucho

Entre ellos se encuentran el mexicano Álvaro Fidalgo y el colombiano Cucho Hernández. Ambos acudieron con sus respectivas selecciones al Mundial y quedaron eliminados en los octavos de final, por tanto su incorporación al trabajo con el resto del grupo se producirá más tarde de lo habitual. Una semana adicional serviría para igualar su carga física con la del resto de la plantilla.

VANCOUVER (Canada), 07/07/2026.- Cucho Hernandez of Colombia enters the pitch during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match Switzerland against Colombia, in Vancouver, Canada, 07 July 2026. (Suiza) EFE/EPA/BOB FRID / BOB FRID / EFE

Abde y Antony

El posible aplazamiento también jugaría a favor de dos piezas importantes que siguen afinando su recuperación. Los extremos Abde Ezzalzouli y Antony dos Santos continúan dejando atrás sus respectivos problemas físicos, uno en la rodilla y el otro en el pubis. Retrasar el debut liguero les concedería un margen extra para llegar en mejores condiciones y aumentar las opciones de que Pellegrini pueda contar con ambos desde el inicio del campeonato.

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Mercado

Además en clave mercado, el Betis dispondría de más margen para cerrar incorporaciones y llegar más fuerte al estreno liguero. En definitiva, el Betis encuentra amparo en una norma prevista por la competición gracias a la situación de Lo Celso, pero, al mismo tiempo, obtiene un beneficio añadido para preparar con más garantías el comienzo de la temporada. Así funciona esta liga.