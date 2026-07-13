Todas las veces que el Valencia CF dejó escapar el fichaje de Mikel Merino

España está en plena lucha por alcanzar su segunda estrella mundialista. Ya en semifinales, donde espera Francia, llegarán los de Luis de la Fuente con toda la ilusión y capacidad de imponerse en el duelo europeo y alcanzar una final en la que se las tendrían que ver con el vencedor del Inglaterra - Argentina. Por el momento no han brillado tanto estrellas como Lamine Yamal o Pedri, pero sí ha destacado la defensa, así como un jugador por encima del resto: Mikel Merino.

Desde un segundo plano que acepta con total normalidad, el centrocampista navarro ha sido capaz de salir desde el banquillo para clasificar a España tanto en octavos contra Portugal como en cuartos contra Bélgica. Dos goles decisivos en dos rectas finales tras llegar desde segunda línea para darle gloria a la Selección. Con calidad de sobra como para ser titular, Luis de la Fuente le ha puesto la etiqueta de revulsivo clave en la media punta. Ya lo hizo el pasado curso en el Arsenal, donde jugó varios partidos como 'falso 9' cuando Arteta se quedó sin puntas en la plantilla. El resultado fue sobresaliente y anotó 6 goles y repartió 3 asistencias hasta que una grave lesión en enero le hizo perderse el resto de campaña, llegando incluso algo falto de minutos al Mundial. Sea como fuere, a sus 30 años recién cumplidos, ya sabe lo que es ganarlo casi todo tras salir de Osasuna para fichar por el Dortmund, Newcastle, Real Sociedad y Arsenal. Pero todo pudo ser muy diferente si el Valencia CF hubiera hecho los deberes a tiempo...

Mikel Merino celebra la consecución de un gol en el partido de la Premier entre el Arsenal y el Fulham / EFE

El Newcastle se adelantó primero...

Un muy necesitado económicamente Osasuna accedió a vender a la joya de su cantera durante la temporada 15/16 por menos de 4 kilos, permaneciendo hasta final de temporada en El Sadar. Los navarros ascendieron tras una gran segunda vuelta y playoff que tuvo en Merino precisamente a su héroe, pero ya era tarde. El traspaso estaba firmado y tuvo que marcharse a un gigante de Alemania. Sin oportunidades y tras ser probado incluso como central, lo pusieron en el mercado para cederlo. El Valencia CF se interesó en él, pero la tardanza de la dirección deportiva en atarle hizo que el Newcastle se lanzara más rápido. Cesión por tres millones, buen juego y posterior fichaje por siete millones de euros. Unos días después surgió la opción de volver a por él, pero de nuevo fue desperdiciada por el club de Mestalla.

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... Y la Real Sociedad se adelantó después

Las intenciones del Newcastle eran adquirir al jugador para poder venderlo después por más dinero. Su precio era de sólo 12 millones, toda una ganga por un joven jugador que ya era vital en categorías inferiores de la Selección y apuntaba muy alto. Por desgracia, en el Valencia CF tenían otras prioridades en un verano en el que se gastaron casi 130 millones en fichajes. Llegaron Guedes (40), Kondogbia (22), Gameiro (16), Diakhaby (15), Murillo (12), Piccini (8), Wass (6), Sobrino (5), Racic (2,2) o Batshuayi como cedido por 3 kilos. El que no llegó fue Mikel Merino, que se convirtió en toda una estrella en la Real Sociedad tras abonar los easotarras los 12 millones que pedían las 'urracas'. Unos años después, la Real se lo vendió al Arsenal por 32 kilos sabiendo que le restaba un año de contrato. Negocio redondo tanto deportiva como económicamente para todos los implicados.