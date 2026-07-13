Los nueve canteranos del Valencia CF que se lleva Corberán a Girona

El Valencia CF ha puesto rumbo a Girona para arrancar el primer 'stage' de pretemporada lejos dela ciudad deportiva de Paterna. Carlos Corberán ha viajado a las instalaciones de Royalverd con nueve canteranos en la expecdición. Son los siguientes: los porteros Vicent Abril y Alain, los centrales Iker Córdoba, Wanjala y Rubo, el banda derecha Gamón, el mediocentro Mayol, el extremo Otorbi y el delantero Mario Domínguez.

Con los fichajes

El Valencia CF entra en su segunda fase de la pretemporada. El equipo ha partido de Paterna a Girona para realizar su primer 'stage' de preparación en las instalaciones del Royalverd Training Center, el mismo escenario del verano pasado. Carlos Corberán, a diferencia de otras estadías, viaja a tierras gerundenses con cuatro fichajes cerrados Guido Rodríguez, Aliou Dieng, Justin de Haas y Ryunosuke Sato, así como la renovación de Stole Dimitrievski.

Sin Cenk ni Santamaría

El técnico arrancará la concentración de Girona con dos bajas confirmadas: Baptiste Santamaría y Cenk Özkacar. El francés ya está en Salónica para firmar como nuevo jugador del PAOK griego. El turco asume de forma amistosa que no entra en los planes del entrenador y se quedará en la ciudad deportiva de Paterna en busca de una "solución" que beneficie a las dos partes.

Viaja Raba

Aunque Dani Raba no cuenta para el técnico, sí forma parte de la expedición. Corberán también tendrá a sus órdenes a Javi Guerradespués de que el internacional se incorporara más tarde al equipo con permiso especial por su concentración con la selección española previa al Mundial como jugador de apoyo. La expedición también partirá con un nutrido grupo de nueve canteranos.

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Thomas Meunier no estará en Girona firme o no firme con el Valencia esta semana una vez superada la revisión con los servicios médicos del club. El lateral derecho belga acaba de ser eliminado del Mundial y disfrutará de unas merecidas vacaciones una vez resuelto su futuro.