Oficial: Oriol Romeu ya tiene nuevo equipo

Oriol Romeu ya tiene nuevo destino para continuar su carrera profesional. El centrocampista, que defendió la camiseta del Valencia CF durante la temporada 2013-14, jugará en el Avispa Fukuoka, equipo de la J1 League japonesa que ha apostado por su experiencia para reforzar el centro del campo. El futbolista estaba libre tras acabar contrato el 30 de junio con el Southampton FC. Justo el viaje a la inversa de Japón al fútbol europeo que hará Ryunosuke Sato, fichaje del Valencia CF.

Después de más de una década compitiendo en algunas de las mejores ligas de Europa, el mediocentro afronta un nuevo reto en Asia. A sus 34 años, Romeu pone rumbo a Japón tras una trayectoria en la que también ha vestido las camisetas del FC Barcelona, Chelsea, Southampton y Girona, entre otros clubes. Su llegada supone uno de los fichajes más destacados del mercado estival en la liga japonesa y permitirá al exvalencianista descubrir una competición que continúa creciendo tanto a nivel deportivo como económico. Romeu afronta ahora una nueva aventura lejos del fútbol europeo. Aunque contaba con propuestas de equipos españoles con aspiraciones de ascenso a Primera División y también con ofertas procedentes de otros mercados asiáticos, el mediocentro ha optado finalmente por el fútbol japonés

Cómo es el Avispa Fukuoka

El Avispa Fukuoka es uno de los clubes más importantes del sur de Japón. Tiene su sede en la ciudad de Fukuoka, la mayor urbe de la isla de Kyushu y una de las áreas metropolitanas con mayor crecimiento del país. Aunque no forma parte del grupo de gigantes del fútbol japonés, el Avispa Fukuoka se ha consolidado durante las últimas temporadas como un conjunto competitivo en la máxima categoría del país gracias a una estructura deportiva estable y a un modelo basado en el orden táctico.

La J1 League ha experimentado un importante crecimiento durante la última década y el Avispa Fukuoka ha sabido aprovechar esa evolución. Lejos de realizar grandes inversiones, el conjunto japonés ha apostado por construir plantillas equilibradas y competitivas, priorizando el rendimiento colectivo por encima de las individualidades.

En las últimas campañas, el Avispa ha destacado especialmente por su fortaleza defensiva, convirtiéndose en uno de los equipos más difíciles de superar de la competición. Precisamente ese estilo de juego encaja a la perfección con las características de Oriol Romeu. Durante toda su carrera, el exjugador del Valencia CF ha sobresalido por su capacidad para proteger a la defensa, recuperar balones y dar equilibrio al equipo desde la posición de pivote. Su inteligencia táctica y experiencia internacional son dos de los aspectos que más han valorado desde el fútbol japonés.

Oriol Romeu, durante su etapa en el Valencia CF. / LALIGA

Su paso por el Valencia CF

Los aficionados valencianistas recuerdan el paso de Oriol Romeu por Mestalla durante la temporada 2013-14. El centrocampista llegó cedido por el Chelsea con el objetivo de aportar equilibrio al centro del campo y terminó participando en 19 encuentros oficiales entre LaLiga, la Copa del Rey y la Europa League.

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Aunque una grave lesión de rodilla frenó su progresión durante aquel curso, dejó una imagen de futbolista comprometido y con una gran capacidad táctica, cualidades que posteriormente desarrolló con éxito en el Southampton, donde vivió los mejores años de su carrera. Ahora, más de una década después de su experiencia en Valencia, el catalán inicia una nueva aventura en un campeonato completamente diferente.