El Valencia CF avanza en el fichaje de Kayne van Oevelen

El Valencia CF va en serio con el fichaje del portero del FC Volendam, Kayne van Oevelen. El club ha llegado a un prinicipio de acuerdo con el joven guardameta neerlandés de 22 años por las próximas cinco temporadas (hasta el 30 de junio de 2031), tal y como ha avanzado Voetbal Internacional. Con el OK del jugador el siguiente paso es llegar a un acuerdo con el Volendam para el traspaso del portero, que pondría estar entre los 2 y 3 millones de euros.

El portero del FC Volendam, Kayne van Oevelen es la primera opción para reforzar la portería este verano.Tras la salida de Julen Agirrezabala y con Cristian Rivero en la rampa de salida, para que Raúl Jiménez, guardameta del filial, sea el tercero, al Valencia CF le queda por resolver el fichaje del teórico suplente de Stole Dimitrievski y el neerlandés es elegido.

Los dos prestigiosos medios de Países Bajos informan de "interés formal" y "contactos" con el Volendam por parte del Valencia por el prometedor portero, extremo que ha podido contrastar SUPER. El guardameta de 1,99 m -prácticamente, dos metros de altura- forma parte de la cartera de jugadores que la secretaría técnica del club tiene monitorizados.

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Perfil elegido

Van Oevelen, tal y como informaba SUPER, encaja con los parámetros del portero joven que se ha estado buscando, alguien que venga a competir con Dimitrievski sin la ambición inmediata de ser titular desde el primer día, por razones de edad y adaptación a LaLiga, pero sí con la ilusión de crecer y mejorar en una liga superior a la Eredivisie, como es la competición española. A sus 22 años, Van Oevelen ha sumado 33 partidos en la primera división holandesa. Su edad permitía ficha de sub-23.