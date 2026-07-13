El Valencia CF inicia la pretemporada del regreso a la Liga F

El Valencia CF Femenino ya ha puesto en marcha la temporada de su regreso a la Liga F Moeve. La plantilla blanquinegra inició este lunes 13 de julio la pretemporada 2026/27 con una primera jornada destinada a comprobar el estado físico de las futbolistas antes de comenzar el trabajo sobre el terreno de juego.

Las jugadoras han pasado por las correspondientes pruebas médicas y tests de esfuerzo, realizados entre el hospital Imed y la Ciutat Esportiva de Paterna. Los controles continuarán durante el martes 14 de julio y la primera sesión sobre el césped está programada para el miércoles 15, ya bajo la dirección del entrenador Mikel Crespo y su cuerpo técnico.

No se trata de un comienzo de curso cualquiera. El equipo vuelve a la máxima categoría del fútbol femenino español solamente una temporada después de su descenso y tras completar un exigente recorrido por Primera Federación Femenina. El Valencia terminó tercero la fase regular con 46 puntos, después de sumar 12 victorias, diez empates y únicamente cuatro derrotas en 26 jornadas.

El posterior playoff de ascenso a Liga F obligó a las valencianistas a superar primero al CD Alba Fundación, con un empate sin goles fuera de casa y una victoria por 4-3 en el Estadio Antonio Puchades. En la final, el Valencia volvió a empatar 0-0 como visitante, esta vez ante el Villarreal CF Femenino, y dejó la resolución para un último encuentro cargado de tensión en Paterna.

El tanto de Leyre Monente en el minuto 99 estableció el 1-1 en la vuelta, llevó la eliminatoria a la prórroga y mantuvo con vida al equipo de Crespo. La igualdad en el marcador global terminó favoreciendo al Valencia por su mejor posición en la fase regular —tercero frente al sexto puesto del Villarreal— y certificó el regreso blanquinegro a la élite.

Cuatro amistosos antes del debut ante el Alavés

La preparación contará con cuatro partidos amistosos. El primero llegará el miércoles 29 de julio ante el Burnley FC. Posteriormente, el Valencia se enfrentará al Birmingham City el 8 de agosto en Oliva, recibirá al Levante UD el día 12 y cerrará sus pruebas el martes 18 frente al PSG Féminines en Murcia.

El calendario ofrece al cuerpo técnico rivales con diferente 'piel'. Dos adversarios ingleses, un derbi valenciano y un último ensayo frente a uno de los clubes de mayor dimensión del fútbol europeo. Esos encuentros servirán para distribuir minutos, integrar a las incorporaciones y ajustar el equipo a una categoría que elevará considerablemente la exigencia semanal.

Fernando Bustamante

El estreno oficial del Valencia Femenino en Liga F se producirá como visitante ante el Deportivo Alavés durante el fin de semana del 29 y 30 de agosto. Será un enfrentamiento entre los dos equipos ascendidos desde Primera Federación y la primera prueba competitiva de un proyecto que cambia de objetivo: después de recuperar la categoría, el siguiente desafío será consolidar al Valencia entre los principales clubes del fútbol femenino nacional.

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Hasta entonces, Paterna será el escenario en el que Mikel Crespo trabajará en dar forma al nuevo Valencia CF 26/27. El miércoles, con la primera sesión sobre el césped, comenzará la parte estrictamente futbolística de una pretemporada marcada desde el primer día por el regreso a Liga F.