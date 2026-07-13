El Valencia CF viaja al 'stage' de Girona: jugadores, descartes y primer amistoso

El Valencia CF entra en su segunda fase de la pretemporada. El equipo se desplaza esta tarde a Girona para realizar su primer 'stage' de preparación en las instalaciones del Royalverd Training Center de Girona, el mismo escenario del verano pasado. Carlos Corberán, a diferencia de otras estadías, viaja a tierras gerundenses con cuatro fichajes cerrados Guido Rodríguez, Aliou Dieng, Justin de Haas y Ryunosuke Sato, así como la renovación de Stole Dimitrievski.

El técnico arrancará la concentración de Girona con dos bajas confirmadas: Baptiste Santamaría y Cenk Özkacar. El francés ya está en Salónica para firmar como nuevo jugador del PAOK griego. El turco asume de forma amistosa que no entra en los planes del entrenador y se quedará en la ciudad deportiva de Paterna en busca de una "solución" que beneficie a las dos partes.

Aunque Dani Raba no cuenta para el técnico, sí está previsto que forme parte de la expedición. Corberán también tendrá a sus órdenes a Javi Guerradespués de que el internacional se incorporara más tarde al equipo con permiso especial por su concentración con la selección española previa al Mundial como jugador de apoyo. La expedición también partirá con un nutrido grupo de canteranos.

Thomas Meunier no estará en Girona firme o no firme con el Valencia esta semana una vez superada la revisión con los servicios médicos del club. El lateral derecho belga acaba de ser eliminado del Mundial y disfrutará de unas merecidas vacaciones una vez resuelto su futuro.

Primer test del verano

El 'stage' de Girona se cerrará el sábado 18 con el primer test del verano frente al campeón de Angola, el Atlético Petróleos de Luanda, en un partido a puerta cerrada que se disputará en las propias instalaciones de Royalverd y que está considerado como un partido más de entrenamiento. Tras completar esta segunda fase de preparación, el equipo regresará a Paterna para disputar otros dos partidos amistosos. El primero será ante el CD Eldense (22 de julio) y el segundo frente al CD Castellón (25 de julio), ambos en el Estadio Antonio Puchades.

El día 27 de julio el Valencia CF partirá hacia el Reino Unido para trabajar en las instalaciones de St. George’s Park, cuartel general de la selección inglesa, donde permanecerá concentrado hasta el 1 de agosto. Durante esta segunda estadía, el equipo se enfrentará al Derby County FC -a puerta cerrada- (28 de julio en St. George’s Park) y el Stoke City (1 de agosto en el Bet 365 Stadium de Stoke-on-Trent). La pretemporada culminará con la disputa del Trofeu Taronja en Mestalla. Los de Corberán se enfrentarán al Newcastle United FC el sábado 8 de agosto a las 21:00 horas.

Pendientes del debut

Corberán ha planificado la pretemporada con el objetivo de llegar en las mejores condiciones posibles al debut en LaLiga contra el Betis en Mestalla del 15-16 de agosto. El problema es que el estreno liguero está en el aire. El club verdiblanco se plantea seriamente la posibilidad de aplazar el encuentro por la presencia de uno de sus jugadores, Giovani Lo Celso, en las semifinales de la Copa del Mundo.

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Aunque la petición todavía no es oficial, el Betis ya estudía otras fechas: miércoles 25 o jueves 26 de agosto. De ser así, el Valencia tendría que iniciar la campaña el fin de semana del 22 y 23 de agosto ante el Celta de Vigo en Mestalla y el calendario se cargaría en las semanas posteriores antes de la llegada de septiembre y la Champions para los béticos.