Yunus Musah vuelve a estar en el escaparate de la Premier

El futuro de Yunus Musah vuelve a apuntar a Inglaterra. Según informa Yorkshire Post, el Leeds United mantiene un fuerte interés en el excentrocampista del Valencia CF, de 23 años, al que considera un perfil ideal para refrozar el centro del campo del equipo de Daniel Farke de cara a la próxima temporada.

El Leeds no es el único equipo de la Premier que sigue sus pasos. El West Ham también sigue sus pasos y, de hecho, ya intentó incorporarlo el pasado verano. Mientras, el Milan está dispuesto a facilitar su salida mediante un traspaso definitivo después de su etapa en el Atalanta.

Un futuro lejos de Milán

Musah pertenece al AC Milan, aunque todo apunta a que su etapa en San Siro está cerca de terminar. Tras regresar de su cesión en el Atlanta, el conjunto rossonero estaría dispuesto a negociar un traspaso definitivo si llega una buena oferta.

Su protagonismo en Italia ha sido irregular desde que abandonó Mestalla y un regreso a la Premier aparece como una opción atractiva para relanzar su carrera.

Yunus Musah en un Valencia CF - Getafe en Mestalla. / EFE

Un conocido de Mestalla

El centrocampista de 23 años dio el salto al fútbol profesional en el Valencia CF. Llegó a la academia procedente del Arsenal en 2019 y apenas un año después debutó con el primer equipo, convirtiéndose en una de las grandes irrupciones del equipo valencianista.

Entre 2020 y 2023 disputó 108 partidos oficiales, anotó cinco goles y repartió tres asistencias, consolidándose como una pieza importante en el centro del campo blanquinegro antes de ser traspasado al Milan en el verano de 2023 por una cantidad cercana a los 20 millones de euros.

Yunus Musah en un encuentro contra el Real Madrid. / EFE

La Premier vuelve a llamar

La posibilidad de regresar a Inglaterra gana fuerza. El Leeds busca reforzar una plantilla con la que pretende asentarse en la máxima categoría del fútbol inglés y considera que Musah reúne las condiciones ideales para su proyecto. Mientras tanto, el West Ham sigue pendiente de cualquier movimiento.

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Con el mercado de fichajes todavía abierto, todo apunta a que el nombre del exjugador del Valencia volverá a estar muy presente durante las próximas semanas.