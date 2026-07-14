Ni Cömert ni Meunier: el mayor desplome del Valencia CF en un Mundial en medio siglo

El Mundial 2026, al que solo le faltan los cuatro partidos decisivos, ha dejado una fotografía tan insólita como dolorosa para el Valencia CF: por primera vez desde Alemania 1974, ningún futbolista con contrato en vigor con la entidad de Mestalla ha disputado un solo minuto en una Copa del Mundo. Han transcurrido 52 años y doce ediciones consecutivas con presencia valencianista sobre el césped hasta que el hilo se ha roto en el mayor torneo de la historia, ampliado a 48 selecciones y con un récord de jugadores, 1248 jugadores.

Eray Cömert comenzó el campeonato como el único convocado en el torneo perteneciente al Valencia; sin embargo, Murat Yakin, seleccionador suizo, no le concedió minutos hasta los cuartos de final. Cuando entró ante Argentina en el minuto 94, el central diestro cumplía 12 días como agente libre desde el 1 de julio.

Los últimos en pisar el campo como valencianistas, en Catar 2022, Musah y Cömert

Curiosamente, el defensa helévetico será, al menos, los proximos cuatro años el último jugador propiedad del Valencia en disputar minutos en una Copa del Mundo. El 6 de diciembre de 2022, Eray entró al césped en los octavos de final entre Portugal y Suiza tras el descanso en el lugar de Fabian Schär. Los suizos ya perdían 2-0 y acabaron aún peor, con un contundente 6-1 para los lusos. Tres días antes, Yunus Musah había en la misma ronda eliminatoria con Estados Unidos ante Países Bajos (3-1). También participó en Catar, viéndose fuera en la fase de grupos, el uruguayo Edinson Cavani.

Yunus Musah ante Países Bajos en 2022 / SD

Doce Mundiales seguidos con algún valencianista

La última ausencia total sobre el terreno de juego se remontaba a Alemania 1974. En aquella cita de hace 52 años, España quedó fuera tras perder el desempate con la antigua Yugoslavia. Sin la 'Roja', desactivada la opción de Pep Claramunt, no hubo jugadores valencianistas con las selecciones participantes. Pero, desde entonces, el club de Mestalla siempre había encontrado una camiseta propia dentro del terreno de juego de la Copa Mundial. En Argentina 1978 la llevó Mario Kempes; en España 1982 participaron Saura, Tendillo y Welzl; y en México 1986, incluso durante aquel curso del traumático descenso a Segunda, Wilmar Cabrera fue el único representante blanquinegro.

El caso del delantero uruguayo ofrece un paralelismo con lo vivido hoy en día. Cabrera dejó València antes de las últimas jornadas para concentrarse con Uruguay y, concluido el Mundial, ya no volvió a defender al equipo. Cuarenta años más tarde, Cömert también terminó su relación contractual mientras permanecía concentrado con su selección. La diferencia es todavía más cruda: Cabrera disputó dos partidos en México como futbolista del Valencia; el suizo solo pisó el césped norteamericano cuando ya había dejado de serlo. A mediados de junio de 1986, el delantero charrúa sumó 135 minutos contra Escocia y Argentina, selección que eliminó a la uruguaya en los octavos de final.

Entre ambos extremos, hubo una época en la que Mestalla fue una referencia internacional. El Valencia aportó siete jugadores en Francia 1998 y Corea y Japón 2002, alcanzó su récord con ocho mundialistas en Alemania 2006 y reunió otros siete en Sudáfrica 2010. En aquella selección española campeona figuraron David Villa, David Silva, Juan Mata y Carlos Marchena, cuatro nombres directamente vinculados al equipo valencianista al comenzar el campeonato.

Caída desde Rusia 2018

Incluso Brasil 2014 conservó una nutrida representación. La caída empezó a hacerse visible con los dos futbolistas de Rusia 2018 y los cinco contabilizados en Catar 2022, aunque Uros Racic y Hugo Guillamón no llegaron a salir del banquillo. La tendencia descendente ha desembocado ahora en un torneo en el que la presencia del club ha sido únicamente nominal.

Cömert ya era libre y Meunier, del Lille... y libre

Este Mundial de las Américas ha ofrecido una última posibilidad de 'maquillar' la estadística. El Valencia trabaja en la incorporación de Thomas Meunier, que ha jugado la competición con Bélgica, pero el fichaje aún no se ha consumado. Bélgica está ya eliminada desde que España la apartó del camino en los cuartos de final el pasado 10 de julio, fechas en las que el lateral derecho de 34 años ya era libre al haber acabado a finales de junio su relación con el Lille.

Sus minutos, por lo tanto, tampoco pueden asociarse al club de Mestalla. La mayoría, en la fase de grupos, computaron como jugador de los 'Dogos' del Lille.

Meunier, con los colores belgas / EFE

Cömert terminó siendo el único nombre valencianista en las listas oficiales y el único, relacionado con el club, en saltar al campo, pero su estreno llegó días después de convertirse en agente libre. El Valencia figuró administrativamente al comienzo del campeonato y tuvo derecho a la compensación FIFA correspondiente al periodo durante el que cedió al jugador, aunque deportivamente no contó con ningún futbolista propio compitiendo sobre el césped.

Los 14 minutos de Fernando contra Corea del Sur

En Italia 90, los 14 minutos que jugó Fernando Gómez Colomer salvaron el honor valencianista. El mediapunta del Valencia, su jugador con más partidos oficiales de la historia, entró por Emilio Butragueño en el partido contra Corea del Sur. Sin jugar, también estuvieron con la Selección en tierras transalpinas Quique Sánchez Flores y José Manuel Ochotorena.

El contraste retrata la pérdida de peso internacional del Valencia de Peter Lim. En 2006 colocaba ocho jugadores entre las principales selecciones del planeta; veinte años después no ha tenido ninguno bajo contrato dentro del terreno de juego en el Mundial con más participantes de la historia. No es solo una curiosidad, es otra medida de la distancia perdida por un club que antes nutría a campeones del mundo y que en 2026 ha quedado reducido a ver el gran 'escaparate' del fútbol desde fuera.

Valencianistas en los Mundiales

Brasil 1950 (4 jugadores)

Ignacio Eizaguirre ( España )

) Antonio Puchades ( España )

) Silvestre Igoa ( España )

) Vicente Asensi (España)

Argentina 1978 (1 jugador)

Mario Kempes (Argentina)

España 1982 (3 jugadores)

Enrique Saura ( España )

) Miguel Tendillo ( España )

) Kurl Welzl (Austria)

México 1986 (1 jugador)

Wilmar Cabrera (Uruguay)

Italia 1990 (3 jugadores)

Fernando Gómez ( España )

) Quique Sánchez Flores ( España )

) José Manuel Ochotorena (España)

Estados Unidos 1994 (2 jugadores)

Paco Camarasa ( España )

) Miodrag Belodedici (Rumanía)

Francia 1998 (7 jugadores)

Andoni Zubizarreta ( España )

) Santi Cañizares ( España )

) Claudio López ( Argentina )

) Adrian Ilie ( Rumanía )

) Ariel Ortega ( Argentina )

) Miroslva Djukic ( Yugoslavia )

) Goran Vlaovic (Croacia)

Corea y Japón 2002 (7 jugadores)

Rubén Baraja ( España )

) David Albelda ( España )

) Curro Torres ( España )

) Roberto Ayala ( Argentina )

) Pablo Aimar ( Argentina )

) Cristian "Kily" González ( Argentina )

) Gonzalo de los Santos (Uruguay)

Alemania 2006 (8 jugadores)

David Villa ( España )

) David Albelda ( España )

) Carlos Marchena ( España )

) Santiago Cañizares ( España )

) Miguel ( Portugal )

) Hugo Viana ( Portugal )

) Roberto Ayala ( Argentina )

) Pablo Aimar (Argentina)

Sudáfrica 2010 (7 jugadores)

David Villa ( España )

) David Silva ( España )

) Juan Mata ( España )

) Carlos Marchena ( España )

) Miguel ( Portugal )

) Nikola Zigic ( Serbia )

) Nacho González (Uruguay)

Brasil 2014 (7 jugadores)

João Pereira ( Portugal )

) Ricardo Costa ( Portugal )

) Hélder Postiga ( Portugal )

) Sofiane Feghouli ( Argelia )

) Andrés Guardado ( México )

) Philippe Senderos ( Suiza )

) Eduardo Vargas (Chile)

Rusia 2018 (2 jugadores)

Rodrigo Moreno ( España )

) Gonçalo Guedes (Portugal)

Catar 2022 (5 jugadores)

Hugo Guillamón ( España )

) Yunus Musah ( Estados Unidos )

) Eray Cömert ( Suiza )

) Edinson Cavani ( Uruguay )

) Uros Racic (Serbia)

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