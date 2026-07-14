Ya hay horario para las tres primeras jornadas de LaLiga: aplazado el partido contra el Betis

El Valencia CF ya conoce los horarios de los tres primeros partidos de LaLiga esta temporada. El conjunto valencianista tendrá que esperar para debutar en la competición a la segunda jornada, tras confirmarse que se aplaza el partido ante el Betis de la primera jornada en Mestalla con motivo del Mundial. Así pues, el primer encuentro para los de Carlos Corberán esta campaña será ante el Celta, también en el feudo valencianista.

El Real Betis de solicitar el aplazamiento de su estreno liguero frente al Valencia CF en Mestalla. La norma contempla esta posibilidad cuando un club cuente con un futbolista clasificado para las semifinales del Mundial y en este caso, la presencia de Giovani Lo Celso con Argentina, abre la puerta a retrasar el encuentro de Mestalla. Detrás de esa petición también existen razones estrictamente deportivas que beneficiarían al conjunto verdiblanco. El técnico Manuel Pellegrini dispondría de unos días más antes del inicio de la competición para completar la preparación de varios jugadores que no han podido realizar una pretemporada normal.

También se aplazan en esta primera jornada los partidos entre Real Madrid y Real Sociedad y el FC Barcelona ante el Athletic Club. Por su parte, el Levante UD, debuta esta temporada en LaLiga ante el Espanyol el domingo 16 de agosto.

Este encuentro ante el Betis, pasa a disputarse después de la segunda jornada, el martes 25 de agosto a las 21:00 horas. Previamente el Valencia se medirá el Celta en Mestalla el sábado 22 de agosto a las 19:30 horas, mientras que cerrará el mes de agosto visitando en la tercera jornada al Deportivo de la Coruña el domingo 30 a las 19:30 horas.

Horarios de los partidos del Valencia CF

Jornada 1 Valencia-Betis martes 25 de agosto a las 21:00 horas

Jornada 2 Valencia-Celta sábado 22 de agosto a las 19:30 horas

Jornada 3 Deportivo-Valencia domingo 30 de agosto a las 19:30 horas

Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, iniciará su segunda pretemporada con el equipo / VCF Media

Horarios de los partido del Levante UD

Jornada 1 Espanyol-Levante UD domingo 16 de agosto a las 19:00 horas

Jornada 2 Osasuna- Levante UD lunes 24 de agosto a las 19:30 horas

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Jornada 3 Levante UD -Betis sábado 29 de agosto a las 17:00 horas