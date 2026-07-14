Lucía Moral 'Wifi' refuerza el ataque del Valencia CF: gol, juventud y ambición para el regreso a Liga F

El Valencia CF continúa dando pasos firmes en la construcción de una plantilla competitiva para afrontar con garantías su regreso a la Liga F. El club valencianista ha anunciado la incorporación de Lucía Moral, conocida futbolísticamente como 'Wifi', quien se compromete con la entidad de Mestalla hasta el 30 de junio de 2028. La atacante cordobesa aterriza en Valencia después de su etapa en el Sevilla FC y lo hace con el cartel de ser una de las futbolistas jóvenes con mayor proyección del fútbol español, además de aportar un importante salto de calidad a la parcela ofensiva del conjunto dirigido por Mikel Crespo.

Con apenas 22 años, Lucía Moral reúne experiencia en la élite, talento y un margen de crecimiento que encaja a la perfección con el proyecto valencianista. Su llegada supone una declaración de intenciones por parte del club, que combina futbolistas con recorrido en la categoría con perfiles jóvenes capaces de marcar diferencias para lograr el gran objetivo de la temporada: asegurar la permanencia en la máxima categoría del fútbol femenino español tras el reciente ascenso.

Una delantera contrastada pese a su juventud

Lucía Moral nació en Córdoba el 11 de febrero de 2004 y comenzó su carrera en el Córdoba CF, donde militó durante tres temporadas entre 2019 y 2022. En ese periodo disputó 57 encuentros y firmó 14 goles, unas cifras que despertaron el interés de varios clubes de la élite. Su rendimiento le abrió las puertas del Atlético de Madrid, donde dio el salto definitivo a la Primera División.

Como rojiblanca disputó 44 partidos, de los cuales 42 fueron con el primer equipo, anotando nueve goles. Su estreno en la Liga F llegó el 25 de septiembre de 2022 frente al Deportivo Alavés, iniciando una trayectoria que posteriormente continuó en el Sevilla FC, club en el que ha competido durante las dos últimas temporadas antes de aceptar el reto valencianista.

Más allá de los números, 'Wifi' destaca por ser una delantera muy completa. Posee una gran capacidad de definición, sabe imponerse en los duelos físicos, interpreta con inteligencia los movimientos dentro del área y ofrece recursos tanto en el juego aéreo como en situaciones de uno contra uno. Un perfil ofensivo que el Valencia necesitaba para aumentar su potencial goleador de cara a una temporada que exigirá máxima eficacia en ambas áreas.

Un fichaje avalado por su excelente momento de forma

La incorporación de Lucía Moral llega, además, en uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. El pasado mes de febrero fue distinguida como Jugadora del Mes de la MOEVE Liga F, un reconocimiento que premió su excelente rendimiento y confirmó la evolución que viene mostrando en las últimas campañas.

Lucía Moral 'WIFI' recibe el Player of the month de febrero / Liga F

Ese galardón refuerza la sensación de que el Valencia CF incorpora a una futbolista preparada para asumir responsabilidades desde el primer día. Su capacidad para decidir partidos y su experiencia, pese a su juventud, la convierten en una pieza llamada a tener protagonismo dentro del esquema de Mikel Crespo.

A nivel internacional también cuenta con un brillante recorrido internacional. Lucía ha sido una habitual en las categorías inferiores de la Selección Española, conquistando dos Campeonatos de Europa Sub-19 consecutivos, logrados en República Checa 2022 y Bélgica 2023, títulos que evidencian el enorme potencial de una generación que sigue nutriendo a la élite del fútbol femenino nacional.

En sus primeras declaraciones como valencianista, la atacante explicó los motivos que le llevaron a aceptar la propuesta del club: "El Valencia CF es un club histórico con un proyecto que me convenció desde el primer momento. La confianza que me transmitieron fue muy importante para tomar esta decisión."

El origen de un apodo que ya forma parte de su identidad

Más allá de su calidad sobre el terreno de juego, Lucía Moral es conocida en el fútbol español por un sobrenombre que ya forma parte de su identidad deportiva: 'Wifi'. El apodo surgió durante sus primeros años como futbolista debido a su característico moño alto, que recordaba a una antena de wifi. Lo que comenzó como una broma entre compañeras terminó convirtiéndose en un nombre con el que hoy la conocen aficionados, clubes y medios de comunicación. Tanto es así que la atacante cordobesa ha asumido con naturalidad ese sobrenombre, que la acompaña allá donde juega y que ya es una marca personal dentro del fútbol femenino español.

El Valencia prepara el regreso a Primera con ilusión

El fichaje de Lucía Moral se produce en una semana especialmente intensa para el Valencia CF , que ya ha puesto en marcha la pretemporada. Las futbolistas comenzaron el trabajo con las habituales revisiones médicas y pruebas físicas repartidas entre el lunes y el martes, antes de iniciar las primeras sesiones de entrenamiento sobre el césped.

El cuerpo técnico encabezado por Mikel Crespo trabaja desde el primer día con la mirada puesta en una campaña que será tan ilusionante como exigente. El regreso a la Liga F obligará al Valencia a competir al máximo nivel desde el inicio, motivo por el que la dirección deportiva está confeccionando una plantilla equilibrada, mezclando experiencia, juventud y futbolistas acostumbradas a competir en la élite.

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La llegada de Lucía Moral encaja perfectamente en esa hoja de ruta. La atacante cordobesa aporta gol, velocidad, capacidad para generar superioridades y una mentalidad competitiva que puede resultar decisiva durante una temporada en la que cada punto será fundamental para consolidar al Valencia CF en la categoría de oro del fútbol español. Su fichaje representa uno de los movimientos más destacados del verano para un equipo que afronta su regreso a Primera con renovada ilusión y la ambición de volver a asentarse entre los mejores clubes del país.