Massanassa homenajea a Sara Tamarit tras devolver al Valencia CF a la Liga F

Massanassa ha querido rendir homenaje a una de sus grandes referentes deportivas. El Ayuntamiento recibió en el Salón de Plenos a Sara Tamarit, futbolista del Valencia CF, para reconocer su decisiva contribución al ascenso del conjunto valencianista a la Liga F. El alcalde, Paco Comes, y la concejala de Deportes, María Vázquez, felicitaron a la jugadora por una temporada en la que volvió a demostrar que el talento, el esfuerzo y la constancia tienen recompensa.

La recepción institucional pone en valor el crecimiento de una futbolista que lleva el nombre de Massanassa por todos los campos de España. Formada desde niña en la Academia del Valencia CF, Tamarit se ha convertido en una de las capitanas del primer equipo y en una de las grandes referentes de una generación que ha conseguido devolver al club a la máxima categoría del fútbol femenino nacional.

Un orgullo para Massanassa

El reconocimiento llega en el mejor momento de la carrera de la futbolista valenciana. Después de completar una extraordinaria campaña en Primera Federación, Sara Tamarit fue una de las piezas fundamentales del ascenso del Valencia CF. Su regularidad durante todo el curso la convirtió en una futbolista imprescindible dentro de los esquemas del equipo.

Massanassa homenajea a Sara Tamarit tras devolver al Valencia CF Femenino a la Liga F / Ajuntament de Massanassa

Desde el carril derecho ofreció un rendimiento sobresaliente tanto en tareas defensivas como ofensivas. Su capacidad para recorrer la banda, su inteligencia táctica y, especialmente, la calidad de su golpeo lateral generaron numerosas ocasiones de peligro para el conjunto blanquinegro, convirtiéndose en una de las principales armas ofensivas del equipo durante toda la temporada.

Ese rendimiento terminó confirmando una sensación que ya había dejado entrever meses antes: la categoría se había quedado pequeña para una futbolista preparada para volver a competir entre las mejores.

Del descenso al regreso a la élite

La historia reciente de Sara Tamarit refleja también la resiliencia del propio Valencia CF Femenino. Aunque ya había debutado anteriormente con el primer equipo, fue durante la temporada 2024/25 cuando se consolidó definitivamente en la élite y asumió un papel protagonista en la Liga F. Pese al descenso del conjunto valencianista, la futbolista fue una de las jugadoras más destacadas de la plantilla. A las órdenes de Cristian Toro mostró una evolución constante, destacando por su polivalencia, que permitió al técnico utilizarla tanto en el lateral como en posiciones más centradas del centro del campo, donde sacó a relucir su visión de juego, su capacidad para asociarse y su serenidad con el balón. Aunque el equipo no pudo evitar perder la categoría, Tamarit salió reforzada a nivel individual, firmando una campaña que confirmó su crecimiento y que sentó las bases del extraordinario rendimiento que, un año después, la convertiría en una de las piezas clave del ascenso del Valencia CF Femenino a la Liga F.

Una líder dentro y fuera del campo

La temporada del ascenso confirmó definitivamente esa evolución. Sara Tamarit dio un paso adelante tanto en el terreno de juego como en el vestuario, convirtiéndose en una de las líderes del equipo pese a su juventud. Su personalidad, compromiso y capacidad para asumir responsabilidades llevaron al club a otorgarle la capitanía, un reconocimiento reservado a futbolistas que representan los valores del Valencia dentro y fuera del campo. El club también quiso blindar su futuro con una renovación hasta 2027, reafirmando la confianza en una jugadora formada íntegramente en la cantera valencianista y considerada una de las futbolistas con mayor proyección del proyecto. No obstante, la capitana afronta su último año de contrato con el Valencia CF.

Sara Tamarit renueva con el Valencia hasta 2027 / VCF

El reto de consolidar al Valencia en la Liga F

Con el ascenso ya conseguido, el siguiente objetivo pasa por asentarse de nuevo en la máxima categoría. El Valencia CF iniciará la temporada 2026/27 visitando al Deportivo Alavés en Vitoria, primer examen para un equipo que aspira a dejar atrás definitivamente el descenso vivido dos campañas atrás.

El conjunto dirigido por Mikel Crespo mantiene la base del bloque que logró el ascenso y ha reforzado su plantilla con la intención de competir desde el primer día. En ese proyecto, Sara Tamarit volverá a desempeñar un papel protagonista.

Sara Tamarit, capitana del Valencia CF / Valencia CF

Más madura, con mayor experiencia y plenamente consolidada como una de las líderes del vestuario, la futbolista de Massanassa afronta una temporada ilusionante. Después de vivir el descenso en su estreno como profesional y de liderar el regreso del Valencia a la Liga F, llega el momento de demostrar que el conjunto valencianista ha vuelto para quedarse.

El ejemplo de una futbolista hecha en casa

El homenaje recibido en Massanassa trasciende el éxito deportivo. Representa el reconocimiento a una trayectoria construida desde la cantera, basada en el trabajo diario y la perseverancia. Sara Tamarit simboliza el crecimiento de una futbolista que nunca dejó de creer en el proyecto del Valencia, incluso en los momentos más complicados.

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Ahora, con el Valencia CF de regreso a la Liga F y el respaldo de un municipio y una afición que reconocen su crecimiento y compromiso, Sara Tamarit afronta un nuevo capítulo en su carrera con el reto de consolidar al conjunto blanquinegro en la élite del fútbol español. Tras ser una de las artífices del ascenso, la capitana aspira a seguir escribiendo su historia en el club de su vida y a devolver al Valencia la estabilidad que merece en la máxima categoría.