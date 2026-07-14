¿Por qué ha dejado plantado Meunier al Valencia CF?

Contrato sobre la mesa, pesa, pero poco si no está firmado. Y no era el caso del acuerdo que tenía el Valencia CF con Thomas Meunier. El lateral belga, que se encontraba con su selección en la disputa del Mundial 2026 había dado el 'ok' a un acuerdo con el club de Mestalla tras quedar desvinculado del Lille semanas atrás por finalización de contrato. A sus 34 años, tenía la opción de dar el salto a LaLiga en uno de sus últimos contratos y es que los valencianos le ofrecieron un contrato de un año con otro prorrogable, algo lógico sabiendo que en septiembre cumple 35. Dio largas y, finalmente, dejó plantado al Valencia CF.

Con experiencia en Bélgica, Francia, Alemania y Turquía, la opción de jugar en España era un gran broche a su dilatada carrera. El futbolista, que debía desplazarse esta misma semana a Valencia para firmar su contrato y pasar las pruebas físicas antes de seguir de vacaciones, tenía pactadas las condiciones. Sin embargo, según publica 'The Athletic', el diestro llegó a Newcastle este martes por la mañana para someterse a un reconocimiento médico y se espera que firme en breve para ser anunciado como nuevo jugador del Sunderland.

Meunier, con los colores belgas / EFE

Mejores condiciones en el Sunderland

Con todo esto, el escenario cambió por completo esta semana y el club se quedó sin la incorporación que había elegido para reforzar una demarcación considerada prioritaria por la dirección deportiva durante este mercado estival. El belga decidió dejar plantado al Valencia CF para jugar en la Premier League, concretamente en el Sunderland, equipo que le ofrece, además de jugar la Europa League, un contrato garantizado de dos temporadas y una ficha superior a la que iba a percibir en la ciudad del Turia.

Andrés García, con Aston Villa / Aston Villa

El caso es que hasta que llegó el Sunderland, todo parecía encarrilado. El jugador tenía otras ofertas de otro equipo de LaLiga, así como del Hull City inglés y los Anderlecht y Amberes de su país natal. En el fútbol, como en la vida, todo puede dar un giro brusco en un instante.

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Sin Meunier y sin Andrés García, hay otras opciones

Con este panorama, rápidamente intentaron retomar las negociaciones con Andrés García, que vienen de lejos, pero el ex del Levante UD optó por rechazar la propuesta blanquinegra y aceptar la del Getafe de Bordalás. Sobre la mesa del Valencia CF hay más nombres que están siendo valorados y la dirección deportiva continúa trabajando en distintas alternativas para reforzar una demarcación que considera prioritaria antes del cierre del mercado. Tras perder semanas esperando cerrar el acuerdo con uno y llegando tarde para retomarlo con otro, toca apostar por la opción C... que en ocasiones puede ser la mejor.