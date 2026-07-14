Novedades en el entrenamiento del Valencia en Girona

Primer entrenamiento del Valencia CF en su primer entrenamiento en Girona, donde lleva a cabo su primera concentración de la pretemporada, con el lateral Dimitri Foulquier al margen del grupo al estar en el tramo final de la recuperación de la lesión de rodilla.

El defensa francés se ha desplazado con la expedición valencianista a Girona pese a continuar con su puesta a punto después de su paso por el quirófano hace cinco meses a causa de dicha lesión en la articulación izquierda.

Foulquier es el único de los futbolistas lesionados de larga duración que ha viajado a Girona, ya que Diego López, Copete, Alberto Marí y Sergi Canós permanecen trabajando en la Ciudad Deportiva de Paterna.

Diakhaby, con el grupo

Sí que trabaja ya con sus compañeros el central Mouctar Diakhaby, que tampoco pudo acabar la campaña por una lesión de la que ya está recuperado.

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Primer entrenamiento del Valencia CF en Girona. / VCF

Mientras, los tres fichajes Justin de Haas, Aliou Dieng y Ryunosuke Sato, continúan con su proceso de adaptación y, según fuentes del club, se están integrando muy bien, trabajando a buen ritmo e intensidad junto al resto de la plantilla, que volverá a entrenarse esta tarde a partir de las 18:30 horas.