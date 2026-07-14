El Valencia CF ata a su lateral izquierdo internacional del futuro
Se trata de Rubén Muñoz, fijo tanto en el Mestalla como en la selección española sub-19
La cantera del Valencia CF es una de las mejores de España y, por lo tanto, de Europa. Son muchos los jugadores que van saliendo de la Academia año tras año, pasando varios de ellos por el primer equipo. No hay que ver más allá de los Tárrega, Mosquera, Yarek, Iranzo, Javi Guerra, Fran Pérez y otros tantos de las últimas dos temporadas que han estado a las órdenes de Corberán.
También hay una merecida fama en Paterna sobre el molde con el que se fabrican laterales izquierdos. Por lo que sea, son muchos los que llegaron antes que Gayà (Jordi Alba o Bernat) y los que han ido saliendo después (Lato, Centelles, Jesús Vázquez...). El caso es que vienen otros tantos más, destacando últimamente Rubén Muñoz.
Este martes se ha dado a conocer la noticia por la que el club ha ampliado el contrato del joven carrilero zurdo internacional con España sub-19. Llegó en 2012 y ha ido quemando etapas hasta hacerse con un puesto en el Valencia Mestalla a sus 19 años, siendo incluso convocado con el primer equipo tras cierta dinámica de entrenamientos.
Comunicado oficial del Valencia CF
El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo de renovación con el defensor Rubén Muñoz de Morales, que continuará su formación en la Academia del Valencia CF.
El jugador valenciano llegó al club en 2012, cuando llegó con 5 años de edad en categoría prebenjamín. Desde entonces, ha crecido siempre de la mano del Valencia Club de Fútbol en todas las etapas formativas hasta llegar a ir convocado con el primer equipo en la última jornada de la 25/26 que midió a los de Corberán contra el FC Barcelona.
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