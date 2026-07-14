El Valencia llega tarde al último intento por Andrés García, que fichará por el Getafe

El Valencia CF ha llegado tarde en la puja por Andrés García. El club de Mestalla aparcó la operación para centrarse en Thomas Meunier y al final se ha quedado sin uno... y sin otro. Martes fatídico para dar al traste con ambas posibilidades de refuerzo para el punto débil del equipo en estos momentos. Con la lesión de Foulquier y las marchas de Thierry y Renzo Saravia, todo queda en la cantera hasta que Ron Gourlay y compañía sean capaces de cerrar un refuerzo.

Cuando todo apuntaba a que Thomas Meunier iba a convertirse en nuevo jugador valencianista en cuestión de días, la operación ha terminado por romperse y el club ha tenido que modificar su hoja de ruta. El internacional belga contaba con un acuerdo económico para incorporarse a Mestalla y únicamente restaban los últimos pasos para formalizar su llegada, pero finalmente el fichaje no se llevará a cabo. El belga ha optado por aceptar la oferta del Sunderland. El foco se puso entonces en Andrés García, reactivando el Valencia CF la operación... pero sin éxito. El jugador ha sido convencido por la propuesta del club que entrena Bordalás para que permanezca una temporada como cedido a sus órdenes, disputando tanto Liga, Copa como competición europea.

Andrés García, celebrando una victoria / @andresgarob

El cuadro azulón ha hecho más fuerza en el último mes por el lateral derecho y se hace con el futbolista por el que ya estaba intercambiando documentos. Como adelantó Marca a primera hora de este martes, el acuerdo entre Getafe y el futbolista era total. En cualquier caso, se trata de una cesión que no contempla opción de compra.

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Muy cotizado este verano

Andrés García ha sido uno de los laterales con mayor cartel durante las últimas semanas. El Olympique de Lyon y el Alavés mostraron interés por su situación durante buena parte del verano y, además, el Getafe había dado pasos importantes para hacerse con sus servicios. De hecho, el conjunto azulón mantenía un acuerdo muy avanzado con el jugador y su incorporación parecía bien encaminada. José Bordalás es uno de sus grandes valedores en el club madrileño y la tardanza del Valencia CF en retomar las negociaciones han sido la clave para que el diestro se decidiera por la oferta de los madrileños.