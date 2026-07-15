Meunier ya es oficial y explica por qué fichó por el Sunderland... dejando plantado al Valencia CF

Este martes se produjo uno de los giros más notables del mercado de fichajes en el entorno valencianista. Thomas Meunier dejó plantado al Valencia CF, con quien había acordado su fichaje como agente libre tras terminar contrato con el Lille. Con el Mundial por medio, hubo unas largas entendibles, pero resultó que fue tiempo suficiente como para que su palabra se la llevara el viento en dirección a Newcastle, donde aterrizó su avión para pasar las pruebas físicas y firmar su nuevo contrato con el Sunderland. Operación relámpago en toda regla.

El Valencia CF se vio en un problema y recurrió de nuevo a Andrés García, pero ya era tarde. El exjugador del Levante UD tenía muy avanzada su incorporación como cedido al Getafe de Bordalás, donde tenía el visto bueno del entrenador y sabía que gozaría de competición europea. El club de Mestalla se encontró con un problema con el que no contaba y rápidamente se puso a trabajar para encarrilar un plan C.

El caso es que este miércoles ha sido presentado Thomas Meunier como nuevo fichaje del Sunderland, mostrándose feliz de haber recalado en la Premier League.

Meunier, con los colores belgas / EFE

Meunier, que se unirá a la plantilla del Sunderland a principios de agosto, después de unos días extras de vacaciones tras quedar Bélgica eliminada del Mundial a manos de España. A sus 34 años, está ilusionado con la posibilidad de representar al Sunderland tanto en competiciones nacionales como europeas esta temporada: “Estoy muy emocionado y me siento honrado de unirme al Sunderland”.

Dos ofertas muy diferentes para Meunier

Sin hacer mención al hecho de que el Valencia CF le ofrecía un contrato de un año ampliable otro más y una ficha menor que la de los ingleses, también es importante el hecho de no jugar en Europa, mientras que el Sunderland sí que disputará ese escaparate.

“Cuando hablé con el club me impresionaron su ambición, su proyecto y sus ganas de seguir avanzando. Competir en Europa también fue un factor importante en mi decisión, porque, como jugador, siempre quieres medirte con los mejores equipos y luchar por títulos”, dijo Meunier explicando en parte el motivo de su fichaje por el Sunderland... y su plantón al Valencia CF.