Ferran y Grimaldo pueden hacer historia del fútbol valenciano en el Mundial

España tiene una ocasión de oro para lograr su segunda estrella. Los de Luis de la Fuente son los que mejor juego están desplegando, dominando siempre a sus rivales de principio a fin. El hito Mundial que puede darse para el fútbol valenciano está cerca de llegar y no hay mejor ocasión esta, ya que tanto Ferran Torrescomo Álex Grimaldo se han plantado en toda una final en la que se espera a Argentina o Inglaterra. De jugar algún minuto, serían los primeros valencianos en disputar una final de un Mundial.

¿Y Raúl Albiol? El central valenciano ganó la Copa del Mundo de 2010, pero no participó en la final en la que el gol de Iniesta hundió a unos Países Bajos que gozaron del beneficio arbitral de Howard Webb durante prácticamente los 120 minutos de encuentro.

Raúl Albiol, campeón del mundo con España en Sudáfrica / SD

El de Vilamarxant, sin equipo desde hace dos semanas tras terminar su vinculación con Pisa, tiene ya 40 años. Disputó 58 encuentros con la selección española, pero en aquel Mundial sólo jugó un partido, completándolo tras salir de titular en la paliza a Australia (0-3).

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Ferran Torres con Grimaldo ante Albania / EFE

Ferran, jugador número 12; Grimaldo sin debutar

Ahora la comparativa la podemos tener con Grimaldo, que todavía no ha debutado en la cita mundialista o con Ferran, que es una pieza clave para De la Fuente como revulsivo de banquillo a pesar de haber sido titular en el debut contra Cabo Verde. Así como en el Mundial de Catar anotó dos goles, parece que en el de 2026 se está reservando para la final. Eso sí, de sus botas salió la asistencia a Merino que dio la victoria ante Portugal en Octavos de final.