Hugo Duro manda a "dormir" a Foulquier tras la eliminación de Francia en el Mundial 2026

La clasificación de España para la final del Mundial 2026 dejó un ambiente de máxima euforia entre los jugadores españoles del Valencia CF concentrados en Girona, donde el equipo de Carlos Corberán prepara la pretemporada. Sin embargo, más allá de la victoria de la selección de Luis de la Fuente, la noche también estuvo marcada por las bromas entre compañeros, con Hugo Duro y Dimitri Foulquier como protagonistas de una de las imágenes más divertidas que dejó el vestuario valencianista.

Hugo Duro no perdona a Foulquier

Al término del encuentro, Dimitri Foulquier abandonó la sala en la que la plantilla siguió la semifinal después de la derrota de Francia. El lateral valencianista, internacional con Guadalupe y de nacionalidad francesa, fue despedido entre risas por varios de sus compañeros españoles, que aprovecharon la eliminación de los galos para gastarle alguna broma.

Como suele ser habitual, Hugo Duro fue uno de los más activos. El delantero madrileño compartió una historia en Instagram en la que se aprecia perfectamente el momento en el que Foulquier se marcha mientras el resto del grupo le aplaude entre carcajadas. La publicación iba acompañada del mensaje "Hasta mañana, amigo", mencionando al defensor valencianista junto a dos emojis de aplausos.

Hasta Foulquier se ha unido esta tarde a la expedición del equipo hacia Bilbao, pese a que no podrá jugar hasta la campaña 26/27 / VCF Media

El buen ambiente reinante en la concentración quedó nuevamente reflejado en una escena que fue recibida con total naturalidad por el propio Foulquier, que respondió con una sonrisa antes de abandonar la estancia.

La plantilla del Valencia celebró el pase de España

El Valencia CF también compartió varios vídeos de la reacción de sus futbolistas durante la cena. En las imágenes puede verse cómo la plantilla celebró con entusiasmo los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, que certificaron el triunfo por 0-2 y el billete para la final del Mundial.

Jugadores como Hugo Duro o Javi Guerra vivieron con especial intensidad los tantos del combinado nacional, levantándose de sus asientos y celebrando con rabia cada gol de España, mientras Foulquier asumía con deportividad las bromas de sus compañeros tras la eliminación francesa.

Un Mundial histórico... por la ausencia del Valencia CF

Más allá de la clasificación de España para la final, la gran noticia que deja esta edición del Mundial para el Valencia CF es otra. A falta únicamente de los tres últimos encuentros del campeonato —la semifinal entre Inglaterra y Argentina, la final y el partido por el tercer y cuarto puesto—, el torneo ya ha confirmado un dato inédito en la historia reciente del club.

Por primera vez desde el Mundial de Alemania 1974, ningún futbolista con contrato en vigor con el Valencia CF habrá disputado un solo minuto en una Copa del Mundo. Se pone así fin a una racha de 52 años y doce ediciones consecutivas con representación valencianista sobre el césped, una tradición que ni siquiera ha podido mantenerse en el Mundial más grande de la historia, con 48 selecciones y 1.248 futbolistas participantes.

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La estadística evidencia el momento de transición que atraviesa el conjunto de Mestalla. Durante más de cinco décadas, el Valencia siempre contó con representantes en la máxima cita del fútbol mundial. En 2026, sin embargo, el protagonismo internacional ha quedado reducido al seguimiento del torneo desde la concentración de Girona, donde las celebraciones por el pase de España a la final terminaron con Hugo Duro mandando, entre bromas, a Foulquier a "dormir".