La salida de Cenk Özcakar del Valencia CF se calienta con Alemania o Turquía como destino

La salida de Cenk Özkacar del Valencia CF entra en su recta final. Después de regresar tras su cesión al Colonia, tanto el club como el propoi jugador tenían claro que el futuro estaba lejos de Mestalla. El mercado alemán vuelve a ser un destino preferente, aunque desde la pujante ligar de su país, Turquía, hay dos clubes a los que se ofreció hace días y también están muy interesados en contar con sus servicios. Especialmente, el Trabzonspor.

Como ha informado esta mañana 'Sky Sport' Alemania, el Schalke 04 está intensificando las negociaciones para hacerse con Özkacar mediante la fórmula con la que ya jugó el curso pasado en las filas del Colonia, un préstamo con opción de compra. La rescisión, del mismo modo que se hizo con Baptiste Santamaría, era una vía imposible ante los dos años de contrato con los que todavía cuenta el turco en la entidad de Mestalla y la solución para su marcha solo puede consistir en un traspaso asequible o una cesión con opción a compra, ya que no entra en los planes del entrenador, Carlos Corberán, ni tampoco en los de la dirección deportiva que encabeza Ron Gourlay, CEO de Fútbol.

El conjunto de Gelsenkirchen, que ha ascendido a la Bundesliga, trabaja en ello, y mantiene ya conversaciones concretas tanto con el entorno del futbolista como con el club valencianista. En estos momentos, según las informaciones de fuentes cercanas al club germano, el Schalke estaría centrando sus esfuerzos en alcanzar primero un acuerdo verbal con el jugador, paso previo para tratar de cerrar la operación.

El movimiento coincide con el hecho de que Cenk Özkacar no ha acudido este miércoles a la Ciutat Esportiva a entrenarse en solitario. Cabe recordar que el turco no había viajado ya con el grupo al 'stage' de Girona para disponer de más tiempo en la resolución de su futuro, por ello, su ausencia esta mañana en Paterna refleja como su adiós está cada vez más cerca y como las negociaciones han cobrado velocidad en las últimas horas.

Alemania vuelve a llamar, pero Turquía sigue muy presente

Aunque el Schalke 04 está empujando con fuerza por el central de 25 años, el interés por Cenk Özkacar no se limita a Alemania. En Turquía nunca han dejado de seguir de cerca su situación y dos de los grandes clubes del país continúan interesados.

Según la misma información, Trabzonspor y Beşiktaş también están en la carrera por incorporar al internacional turco. Tras disputar la pasada temporada cedido en el Colonia, donde volvió a tener minutos en el fútbol alemán, pero el club decidió no ejercer una opción de compra de unos dos millones de euros, apunta a que la Bundesliga podría convertirse de nuevo en su destino... si Turquía no lo impide. El hecho de que los clubes turcos ofrezcan un traspaso menor podría seducir en mayor medida al Valencia, que no tendría de vuelta al jugador ni al problema de darle salida otra vez dentro de un año.

En la cabeza del jugador lo más importante es volver a jugar y, por qué no, poder regresar a la selección turca. El hecho de jugar en su país le ayudaría, aunque es consciente de que el fútbol alemán es un escaparate inmenso desde hace décadas para jugadores de su mismo origen. El Schalke es un destino, por lo tanto, que cumple con esas expectativas.

Las próximas salidas se prevén más complicadas

En el Valencia existe el convencimiento de que Cenk abandonará la disciplina de Corberán en breve. El central no entra entre las prioridades deportivas para la nueva temporada y el club trabaja desde hace semanas para encontrar una solución satisfactoria para todas las partes. Los centrales elegidos son Justin de Haas, César Tárrega, José Copete, una vez recuperado... y un cuarto de perfil diestro que debe ser fichado, ya que Mouctar Diakhaby tampoco cuenta. Eso sí, su salida es muchísimo más difícil de darse que la de Cenk.

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La previsión es que la decisión sobre su futuro pueda producirse en un corto espacio de tiempo, y Cenk continúe con la operación salida que abrió Santamaría. A partir de aquí se prevén bastantes más dificultades para los siguientes casos y nombres propios, por ejemplo, el de Dani Raba.