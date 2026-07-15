Última hora en la operación portería | Kayne Van Oevelen empuja para fichar por el Valencia CF

El problema que le ha surgido al Valencia CF en el lateral derecho, con la pérdida en pocos días de las primeras dos opciones de la lista, Thomas Meunier y Andrés García, podría extender las consecuencias más allá de esta demarcación. Por ejemplo, a pesar de que la negociación sigue viva, apenas ha podido avanzarse en un acuerdo con el FC Volendam en los últimos días para hacerse con el portero Kayne van Oevelen, con el que se tienen pactadas las condiciones económicas con las que defendería la meta blanquinegra las cinco próximas campañas.

Con la urgencia del lateral, donde necesitaría dos refuerzos, el Valencia está obligado a reordenar de inmediato cómo y con qué cantidades atacar cada una de las operaciones pendientes en el mercado. Del coste cero o mínimo que podía haber supuesto la llegada como agente libre de Meunier o el préstamo por parte del Aston Villa de García, la apuesta ahora por un traspaso podría limitar otras operaciones. Por ello, en la lista de candidatos no dejan de aparecer jugadores libres de contrato.

Van Oevelen hace fuerza

Sin embargo, en este contexto, el joven portero del Volendam mantiene intacta su esperanza de aterrizar en la liga española con la camiseta del Valencia. De hecho, como informa 'Voetbal International', este martes se quedó al margen del amistoso de su todavía equipo, el Volendam, contra el Almere City para no arriesgarse a una lesión antes del supuesto traspaso. Un interés el del portero, además, que coincide con el del club neerlandés, que pretende hacer caja este verano con la venta de Kayne.

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Hace unos días, antes de que estallara la crisis del lateral diestro, los dos clubes iniciaron la negociación en busca de un acuerdo para la transferencia. Desde Países Bajos se indica que el precio que solicita el club neerlandés oscila entre 2 y 3 millones de euros. La negociación, viva, debe acelerarse en los próximos días, porque de lo contrario el Valencia se expone a la posibilidad de que entren en la partida clubes de la Premier League también interesados en Van Oevelen como son el Leeds United y el Ipswich Town.