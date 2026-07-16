Redacción SD

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Andrés García ya es jugador del Getafe

El Getafe C.F. y el Aston Villa F.C. han alcanzado un acuerdo para la cesión de Andrés García hasta el final de la presente temporada. El lateral derecho español, de 23 años, se incorpora al conjunto azulón para reforzar la defensa. Natural de Valencia, Andrés jugó en el juvenil del Levante UD, donde debutó con el primer equipo el 3 de enero de 2023 en un partido de Copa del Rey frente al Getafe C.F. Tras su paso por el conjunto granota, puso rumbo a la Premier League para incorporarse al Aston Villa. Más información