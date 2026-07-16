Secciones

Es noticia
VALENCIA CF FICHAJES SALIDA CENKVALENCIA CF PRETEMPORADAAISSA MANDI, FICHADO POR EL LEVANTE UDMEUNIER PLANTA AL VALENCIA CF Y DEJA UN DARDOComunicado Oficial Valencia Basket Fichaje
instagram
Andrés García ya es jugador del Getafe

Andrés García ya es jugador del Getafe

Redacción SD

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Andrés García ya es jugador del Getafe

Redacción SD

RRSS WhatsAppCopiar URL

El Getafe C.F. y el Aston Villa F.C. han alcanzado un acuerdo para la cesión de Andrés García hasta el final de la presente temporada. El lateral derecho español, de 23 años, se incorpora al conjunto azulón para reforzar la defensa. Natural de Valencia, Andrés jugó en el juvenil del Levante UD, donde debutó con el primer equipo el 3 de enero de 2023 en un partido de Copa del Rey frente al Getafe C.F. Tras su paso por el conjunto granota, puso rumbo a la Premier League para incorporarse al Aston Villa. Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents