Cambios en la pretemporada del Valencia CF: a la caza de un último amistoso

La modificación del calendario de LaLiga en las primeras jornadas del mes de agosto, a petición de los clubes con internacionales implicados en las fases decisivas del Mundial, ha trastocado la planificación de la pretemporada del Valencia CF. El hecho de que el partido inaugural en Mestalla frente al Real Betis, previsto en principio para el fin de semana del 14 al 16 de agosto, se vaya a jugar finalmente el martes 25, a las 21:00 horas, obligará al cuerpo técnico de Carlos Corberán a redistribuir las cargas de trabajo físico y, sobre todo, a hacer una variación en el planning de amistosos.

En este sentido, el club valencianista ya está en búsqueda de un último amistoso que rellene el espacio temporal —14 días— entre el Trofeu Taronja y el inicio liguero del sábado 22 de agosto ante el Celta de Vigo, también en el estadio de la Avenida de Suècia.

Para empezar, la decisión del Betis de acogerse al convenio AFE por la presencia de Giovani Lo Celso con Argentina —selección con la que solo ha jugado 60 minutos ante Jordania— permitirá al conjunto de Manuel Pellegrini recuperar en mejor estado físico a varios futbolistas que en estos momentos están lesionados, como Abde, o Antony, que acabó el curso pasado renqueante del pubis. No obstante, más allá de este hecho, que la norma y LaLiga de Javier Tebas permiten, lo que ha creado malestar en el seno valencianista está en las horas de descanso con las que se presentarán a la jornada 1 del 25 de agosto ambos equipos.

Un día más de descanso para el Betis

Mientras que el Betis se estrenará el viernes en casa contra la Real Sociedad —21:00 horas—, al Valencia le tocará hacerlo 24 horas más tarde, el sábado a la misma hora. Por lo tanto, los blanquinegros dispondrán de un 33 % menos de tiempo de descanso entre los partidos de la jornada 2 y la 1, desplazada a entre semana, cargando así el calendario nada más comenzar la competición.

Estos cambios han provocado que el Valencia lleve unos días a la búsqueda de un último amistoso de pretemporada, ya que el staff técnico considera que 14 días sin jugar un nuevo partido tras el Trofeu Taronja, contra el Newcastle United FC, son demasiados y podrían perjudicar la preparación de lo verdaderamente relevante: el estreno oficial ante el Celta en casa. No obstante, no es una tarea fácil dar con un rival que garantice una calidad competitiva a estas alturas del verano, en las que todos los clubes tienen totalmente confeccionada su pretemporada.

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El nuevo impulso de los fichajes

Por otro lado, tal y como ha informado este miércoles SUPER, la urgencia en el mercado de fichajes del Valencia para el entrenador ha vuelto a concentrarse con preocupación en la contratación de un lateral derecho que pueda arrancar LaLiga como titular en el flanco derecho de la defensa valencianista. El resto de operaciones quedan supeditadas a que se cierre pronto ese futbolista que busca con máxima necesidad el Valencia. Salvo este gran contratiempo —la caída del fichaje de Thomas Meunier, y de una alternativa que agradaba como Andrés García—, el cuerpo técnico está satisfecho con el nuevo aire competitivo e ilusionante que están aportando en la pretemporada las caras nuevas, entre ellas, el extremo japonés Ryunosuke Sato.