Habla el capitán del Valencia CF José Luis Gaya: "Es una temporada especial"

José Luis Gayà ha hecho un repaso a la actualidad del Valencia CF en pleno stage de pretemporada del equipo en Girona. El capitán valencianista cumple su décimo quinta temporada con el primer equipo desde su debut en la Copa del Rey frente a la UE Llagostera en la temporada 2012-2013. El de Pedreguer ha sido el protagonista de l’Informatiu de VCF Media Radio para hablar de la pretemporada, el inicio de LALIGA y la importancia del grupo.

Una temporada especial para el conjunto blanquinegro en el año de la despedida de Mestalla, precisamente el feudo valencianista ha sido siempre una de las grandes armas del equipo: "Hablo de ambición por ganar muchos más partidos en el Camp de Mestalla, que es nuestro ‘templo’ y nuestra ‘casa’. Nos tenemos que sentir muy fuertes en Mestalla y más en su última temporada. Cuando hemos hecho grandes campañas, teníamos esa comunión y esa entrega constante con la afición. Eso es lo que tenemos que hacer esta temporada, que Mestalla sea un fortín. Es una temporada especial, tenemos que ser más ambiciosos desde un principio porque nos ha costado mucho en las primeras vueltas de los últimos años, pero tenemos que intentar que esa reacción que llega en la segunda vuelta que sea desde el principio. Para eso, es tan importante prepararnos bien”

Entrevista completa

Importancia del grupo

“En el fútbol donde prima, cada vez más, lo físico, el que es más equipo y van remando en la misma dirección, el que se entrega al máximo, el que lo da todo, el nivel de fútbol está más superior, pues el equipo que sea más grupo, más equipo, muchas veces, es el que se va a llevar los partidos y, en este caso, tenemos que ser una familia y es lo que tenemos que intentar hacer desde el principio”.

Pretemporada 26-27

“Siempre cuesta un poco coger el ritmo, pero cuando ya van pasando los entrenamientos, cada vez, nos vamos sintiendo mejor”.

Inicio de LALGA EA SPORTS 26-27

“Que tengamos tres partidos nada más empezar no se ha visto nunca, pero nosotros nos teneos que adaptar lo antes posible. Los dos encuentros en el Camp de Mestalla, sobre todo, tenemos que arrancar bien la temporada porque eso va a ser muy importante”.

Gayà junto a Justin de Haas, una de las caras nuevas del equipo. / VCF

Nuevos fichajes

“En estos primeros días de entrenamientos los veo muy bien, muy implicados, con muchas ganas de dar alegrías a la afición y nosotros estamos ayudándoles para que se adapten lo antes posible. Guido, claro que cuenta como un fichaje. Lo tuvimos la segunda vuelta del año pasado, nos ayudó mucho y aportó jerarquía y liderazgo al centro del campo. Es un grandísimo futbolista, que nos va a ayudar muchísimo”.

Última temporada en el Camp de Mestalla

“Hablo de ambición por ganar muchos más partidos en el Camp de Mestalla, que es nuestro ‘templo’ y nuestra ‘casa’. Nos tenemos que sentir muy fuertes en Mestalla y más en su última temporada. Cuando hemos hecho grandes campañas, teníamos esa comunión y esa entrega constante con la afición. Eso es lo que tenemos que hacer esta temporada, que Mestalla sea un fortín. Es una temporada especial, tenemos que ser más ambiciosos desde un principio porque nos ha costado mucho en las primeras vueltas de los últimos años, pero tenemos que intentar que esa reacción que llega en la segunda vuelta que sea desde el principio. Para eso, es tan importante prepararnos bien”.

15ª temporada con el primer equipo del Valencia CF

“Desde bien pequeño me inculcaron lo que es el Valencia CF. Llegúe con 11 años y he crecido aquí. He ido superando a leyendas que, para mí, han sido ídolos, pero es algo que nunca he mirado. Es algo que va pasando y muy feliz de ello. Me emociona porque son muchos años defendiendo esta camiseta y, para mí, no hay nada más grande. Hay que valorar todo lo que tenemos, siempre he valorado estar aquí porque Mestalla y Valencia es mi casa”.

Gayà es siempre uno de los grandes referentes del Valencia. / VCF

Capitán

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“Empecé muy joven siendo capitán, llevaba muchas temporadas ya en el Club. Sé lo que es el Valencia CF y de la responsabilidad y exigencia que tiene ser capitán de este Club y lo intento asumir de la mejor manera posible y trato de hacerlo lo mejor que sé”.