Cenk ya habla como jugador del Trabzonspor a la espera de oficializarse su salida del Valencia CF

Cenk Özkacar está muy cerca de convertirse en la próxima salida del Valencia CF. El central se encuentra en Turquía para firmar por el Trabzonspor después de unos días en los que la temperatura de su traspaso subió hasta terminar de concretarse. Apuntó al Schalke 04, pero el conjunto otomano se lleva finalmente los servicios del defensor a cambio de aproximadamente 1,7 millones de euros, una vez el futbolista consideró que era lo mejor para todas las partes implicadas.

El central aterrizó en Trebisonda y, pese a que su fichaje todavía no es oficial, respondió a los medios de comunicación presentes en el aeropuerto, donde aseguró que se ha "visto rechazado directamente unas 4-5 veces", pero que está "feliz de que finalmente se haya concretado". A su vez, consideró que ama "mucho la ciudad" y que su "esposa también está enamorada de la ciudad", mostrándose contento por unirse a una aventura a la que solo le falta estampar la firma.

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Cenk, en el aeropuerto, a su llegada a Turquía / RRSS @Ogun06134

Altas expectativas

Cenk está a punto de cerrar un traspaso que "se concretó rápidamente. Las conversaciones con el Valencia fueron rápidas. Estoy muy feliz de estar en el Trabzonspor". Su ilusión quiere que se transmita sobre el césped y que el club turco se beneficie de su rendimiento. "Espero que me sea concedido mostrar un rendimiento mejor que el del año pasado. Espero poder llevar pronto el rendimiento del club también a la etapa de la selección nacional", dijo a su llegada a Trebisonda, cerca de dejar el Valencia CF para que las arcas de Mestalla ingresen alrededor de 1,7 millones de euros.