El dinero que deja en la caja del Valencia CF el traspaso de Cenk Özkacar al Trabzonspor: 1,7 millones de euros

La venta de Cenk Özkacar, al que le restaban dos años de contrato con el Valencia CF, será oficial en las próximas horas. Finalmente, pese a las negociaciones avanzadas que mantenía con un histórico de Alemania como el Schalke O4, el central zurdo cambió de parecer y terminó aceptando la propuesta del Trabzonspor turco, al entender que era lo mejor tanto para él como para el conjunto de Mestalla.

El club turco, con sede en Trebisonda, presentó una oferta de traspaso, a diferencia de la cesión con opción a compra en la que se movían los alemanes. El acuerdo se ha sellado en 1,7 millones de euros, una cantidad bastante inferior a los 5,5 millones que costó al Valencia la operación de Cenk con el Olympique Lyonnais en los veranos de 2022 y 2023.

El traspaso era el objetivo tras dos cesiones sin éxito

Cenk Özkacar, de 25 años, abandonará definitivamente el Valencia, algo que se había convertido en el deseo del jugador y del mismo club, tras una aventura en Mestalla que no salió bien y dos cesiones frustradas a Valladolid y Colonia. La segunda, pese a que acabó jugando 25 partidos en la Bundesliga, porque los germanos declinaron hacer efectivo hace unos meses el pago de los 2 millones de euros de la opción de compra.

Ahora, por una cantidad ligeramente inferior, 1,7 millones, el periplo de Özkacar como jugador valencianista ha llegado a su fin. El turco, internacional con su selección, ha aterrizado a primera hora de esta tarde en Turquía y va camino de Trebisonda. Ya se espera que el fichaje por el Trabzonspor se oficialice esta noche o, a más tardar, mañana.

Noticias relacionadas

Uno de los retos personales que tiene ahora mismo Cenk pasa por recuperar la mejor versión, la que le llevó al Lyon y al Valencia, y a la selección de Turquía. Y es que el defensa pretende volver a ser un jugador tenido en cuenta por la selección de su país, y para ello no hay nada mejor que apostar por la liga turca, una competición cada vez más competitiva a base de contrataciones sonadas y millonarias como la del ex del Getafe Mason Greenwood por el Fenerbahçe por más de 40 millones de euros.