El Valencia CF ultima la salida de Cenk... en propiedad

Cenk Özkacar está a un paso de cerrar su salida del Valencia CF. Después de dos cesiones en Valladolid y Colonia, el central turco de 25 años pondrá fin a su periplo en el club de Mestalla después de que los alemanes no quisieran quedárselo en propiedad. Otros clubes de Alemania y Turquía le seguían de cerca y esta semana se espera que se cierre definitivamente su fichaje por el Trabzonspor.

Schalke 04 y Besiktas intentaron su incorporación, pero finalmente han sido los del Papara Park quienes se han adelantado a sus rivales al ofrecer una mejor propuesta para quedarse con el jugador directamente en propiedad según el medio turco 'SporDepor' y ha podido confirmar SUPER. De esta manera, Cenk se desvinculará definitivamente del Valencia CF, quienes pagaron 5 millones por él al Lyon en verano de 2023 tras una floja temporada como cedido a las órdenes de Gattuso y Baraja. Los valencianos recuperan de esta manera una pequeña parte de lo invertido, pero se ahorran tanto la ficha como el buscarle nuevos destinos cada verano a un jugador que tenía contrato hasta 2028.

Cenk junto a Hugo Duro durante un amistoso de pretemporada en 2024 / JM LÓPEZ

A falta de reconocimiento y presentación oficial, se marcha tras disputar 46 partidos oficiales con los valencianos.

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Vender a Diakhaby y fichar otro central

La salida del central turco, unida a la que se produjo de Cömert por finalización de contrato, deja otra ficha libre, pero también la necesidad de incorporar un nuevo central que se junte a Justin de Haas, César Tárrega y al lesionado José Copete. La dirección deportiva pretende dar salida a Mouctar Diakhaby y luego poder incorporar un nuevo central diestro que le ofrezca más alternativas a Carlos Corberán.