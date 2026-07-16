I Memorial Fernando Martín: Alcoyano y Valencia unen su historia para rendir homenaje a una figura inolvidable

Hay personas cuyo legado trasciende los resultados, las categorías o los años. Personas que dejan una huella imborrable en todos aquellos que compartieron con ellas un vestuario, un entrenamiento o simplemente una conversación. Fernando Martín fue una de ellas. Por ese motivo, el próximo 22 de agosto, el Club Deportivo Alcoyano y el VCF Mestalla disputarán el I Memorial Fernando Martín, un encuentro de pretemporada que nace con el objetivo de mantener vivo el recuerdo de quien fue capitán del conjunto blanquiazul y, posteriormente, uno de los entrenadores más queridos y respetados de la Academia del Valencia CF.

El partido será mucho más que un amistoso. Será un reencuentro entre dos clubes profundamente unidos por la figura de Fernando Martín, que falleció el pasado mes de diciembre en un trágico accidente en Indonesia.

Un vínculo eterno entre Alcoy y la Academia del Valencia CF

Fernando Martín escribió una parte muy importante de su trayectoria deportiva en el Club Deportivo Alcoyano, donde defendió durante cuatro temporadas la camiseta blanquiazul. Su compromiso, liderazgo y entrega le llevaron a convertirse en una de las claves de un equipo con el que logró un recordado ascenso a Segunda División, ganándose el cariño de una afición que nunca olvidó su implicación dentro y fuera del terreno de juego.

Tras colgar las botas inició una brillante carrera en los banquillos. Durante más de diez años formó parte de la Academia del Valencia CF, donde contribuyó al crecimiento deportivo y humano de centenares de jóvenes futbolistas. También desempeñó un papel destacado en el VCF Femenino B, siempre transmitiendo unos valores que iban mucho más allá del fútbol. Quienes trabajaron junto a él coinciden en destacar su cercanía, su capacidad para formar personas antes que jugadores y su pasión por enseñar. Un legado que permanece vivo en cada futbolista que pasó por sus manos.

El emotivo homenaje que anunció el nacimiento del Memorial

La semilla de este Memorial comenzó a germinar el pasado mes de febrero, cuando VCF Mestalla y Club Deportivo Alcoyano aprovecharon su enfrentamiento de Segunda Federación en el Antonio Puchades para rendir un sentido homenaje a Fernando Martín.

Aquel sencillo pero profundamente emotivo acto reunió a la familia y a numerosos amigos del exfutbolista y entrenador. Su esposa e hijos recibieron el cariño de ambos clubes en una ceremonia cargada de emoción y simbolismo.

Los capitanes del VCF Mestalla, Javi Navarro y Mario Domínguez, ambos dirigidos por Fernando Martín durante su etapa como cadetes, hicieron entrega a la familia de una camiseta conmemorativa y un ramo de flores como muestra de agradecimiento por todo lo que había significado para ellos. Por parte del Club Deportivo Alcoyano participaron los capitanes Raúl González y Pablo Carbonell.

Más allá del homenaje, aquel acto sirvió para anunciar oficialmente la creación del Memorial Fernando Martín, una iniciativa nacida desde el corazón de ambas entidades para convertir su recuerdo en una cita permanente dentro del calendario futbolístico.

Un Memorial para que su recuerdo nunca desaparezca

El encuentro del próximo 22 de agosto representa mucho más que el inicio de una nueva pretemporada. Simboliza la unión de dos instituciones que marcaron la vida de Fernando Martín y que ahora quieren devolverle, aunque sea de manera simbólica, una pequeña parte de todo lo que él entregó durante décadas.

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Con la disputa del I Memorial Fernando Martín, el Club Deportivo Alcoyano y el VCF Mestallaquieren convertir este partido en una cita anual que permita recordar la figura de una persona muy querida en ambas entidades.