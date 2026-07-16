Oficial: Fichaje de Andrés García confirmado al Getafe

Andrés García ya tiene nuevo equipo para la próxima temporada... y no es el Valencia CF. El Getafe se ha adelantado al conjunto valencianista, que hizo un último intento tras caerse el fichaje de Thomas Meunier pero llegó tarde. El lateral valenciano jugará cedido en el Getafe la presente temporada tras el acuerdo alcanzado por el club madrileño con el Aston Villa F.C. de Unai Emery.

El cuadro azulón ha hecho más fuerza en el último mes por el lateral derecho y se hace con el futbolista por el que ya estaba intercambiando documentos. En cualquier caso, se trata de una cesión que no contempla opción de compra.

Andrés García ha sido uno de los laterales con mayor cartel durante las últimas semanas. El Olympique de Lyon y el Alavés mostraron interés por su situación durante buena parte del verano y, además, el Getafe había dado pasos importantes para hacerse con sus servicios. De hecho, el conjunto azulón mantenía un acuerdo muy avanzado con el jugador y su incorporación parecía bien encaminada. José Bordalás es uno de sus grandes valedores en el club madrileño y la tardanza del Valencia CF en retomar las negociaciones han sido la clave para que el diestro se decidiera por la oferta de los madrileños.

Comunicado oficial

El Getafe C.F. y el Aston Villa F.C. han alcanzado un acuerdo para la cesión de Andrés García hasta el final de la presente temporada. El lateral derecho español, de 23 años, se incorpora al conjunto azulón para reforzar la defensa.

Andrés García jugará la próxima temporada en el Getafe. / SD

Natural de Valencia, Andrés jugó en el juvenil del Levante UD, donde debutó con el primer equipo el 3 de enero de 2023 en un partido de Copa del Rey frente al Getafe C.F. Tras su paso por el conjunto granota, puso rumbo a la Premier League para incorporarse al Aston Villa.

Lateral de largo recorrido, destaca por su capacidad para incorporarse al ataque, su seguridad defensiva y su fortaleza en el juego aéreo.

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El Getafe C.F. da la bienvenida a Andrés García y le desea muchos éxitos en esta nueva etapa como azulón.